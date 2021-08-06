 

За месяц Starlink набрал еще 20 тыс. абонентов

06.08.2021, 15:34, Новости дня
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Проект Илона Маска по обеспечению жителей Земли спутниковым Интернетом постепенно набирает популярность. Как сообщили в компании SpaceX, количество абонентов Starlink уже превысило 90 тысяч человек.

Напомним, что еще в конце июня текущего года, у Маска было 70 тыс. абонентов. Таким образом, чуть более, чем за месяц, клиентская база расширилась на 20 тысяч человек. Анализирую предыдущую динамику, эксперты отмечают наличие геометрической прогрессии. Вероятно, мы не успеем опомниться, как спутниковой связью Илона Маска будет пользоваться уже миллион клиентов, говорят они.

Также следует отметить, что развертывание спутниковой связи сейчас в самом разгаре. На сегодня, она доступна на территории 12 стран мира. На орбите находится около 1700 аппаратов.



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