 

Эксперт рассказал о преимуществах современных кнопочных телефонов

06.08.2021, 15:34, Новости дня
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Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков напомнил россиянам о тех неоспоримых преимуществах, которыми обладают современные кнопочные мобилки по сравнению с более привычными на сегодня смартфонами с сенсорными экранами.

Прежде всего, кнопочный телефон – это, как правило, простая «звонилка». То есть, злоумышленникам трудно будет завладеть важными персональными данными, проникнуть в ваш банковский счет и т.д. Есть смысл использовать именно простой кнопочник для того, например, чтобы связываться с неизвестными или сомнительными абонентами.

Кроме того, кнопочный телефон более прогнозируем с точки зрения остаточного заряда батареи. Вы не включите на нем приложение, которое мигом «сожрет» половину энергии аккумулятора. Наконец, такой аппарат очень дешевый и может работать без поддержки производителя долгие годы.



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