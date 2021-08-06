ИИ научили обманывать систему распознавания лиц с вероятностью 60%

Израильские исследователи создали уникальную технологию искусственного интеллекта. Нейросеть научили обманывать самые современные системы распознавания лиц с вероятностью 60%.

С каждым годом технологии идентификации становятся всё сложнее и надёжнее. Сейчас даже самые доступные модели смартфонов оснащены сканером отпечатков пальцев или системой датчиков для распознавания владельца по лицу. Однако вместе с легальными инновациями совершенствуются и навыки и инструменты хакеров и мошенников. Учёные из Израиля продемонстрировали, на что способна нейросеть в сфере идентификационных технологий. Разработка генерирует «мастер-лица», функционирующие наподобие мастер-ключей, что даёт возможность обманывать системы ID с вероятностью 60 процентов.

Такие изображения способны имитировать огромное количество личностей, которые затем используются для работы с системами распознавания. Интересно, что, согласно утверждению исследователей, заменить изображения свыше 40 процентов населения Земли можно на основе всего лишь 9 синтезированных лиц. Изобретение получило название StyleGAN Generative Adversarial Network (GAN) и уже протестировано на трёх высокоэффективных системах распознавания лиц. Одно сгенерированное системой лицо может имитировать 20 процентов лиц, содержащихся в открытой базе данных Массачусетского университета. Более того, для новых исследований не требуется доступ к закрытым технологиям и базам.

Открытых источников хватает для подмены огромного числа людей с помощью «эволюционного алгоритма» и «нейропредиктора». Они оценивают вероятность более высокого уровня текущего «кандидата» по сравнению с созданными при предыдущих попытках. При этом на качество обучения системы не влияет его длительность. Работа израильских ученых показала, насколько уязвимы существующие даже самые прогрессивные системы идентификации человека по лицу. StyleGAN-технологию, уверены специалисты, можно эффективно применять при расследовании преступлений, связанных со взломом доступа к программам и разнообразным базам.

Источник: 3dnews.ru