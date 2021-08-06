 

Минцифры представило премиальную версию «Госуслуг»

06.08.2021, 15:11, Разное
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) объявило о запуске премиальной версии сервиса «Госуслуги». Пользователи, которые оформят подписку, смогут получить приоритетное обслуживание вне очереди, повышенный кэшбек, а также повышенный уровень конфиденциальности.

«Практически в каждом банке есть привилегированный сервис для премиальных клиентов, которые готовы платить за высокий уровень сервиса. Это общемировая практика, так как у таких людей главная ценность – это время. В рамках программы частно-государственного партнёрства мы приняли решение создать премиальную версию Госуслуг. За небольшую абонентскую плату мы предоставим клиентам выделенную телефонную линию, персонального менеджера и несколько других опций. Я бы хотел особо подчеркнуть, что для простых граждан ничего не изменится. Россияне будут получать государственные услуги онлайн на высочайшем уровне, просто у наших привилегированных клиентов этот уровень будет чуть выше», – заявил замглавы Минцифры Николай Яцеленко.

Стоимость подписки составит три тысячи рублей в месяц. Как нам стало известно, в ближайшее время аналогичные продукты планирует предложить Пенсионный фонд, МВД и другие ведомства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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