Минцифры представило премиальную версию «Госуслуг»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) объявило о запуске премиальной версии сервиса «Госуслуги». Пользователи, которые оформят подписку, смогут получить приоритетное обслуживание вне очереди, повышенный кэшбек, а также повышенный уровень конфиденциальности.

«Практически в каждом банке есть привилегированный сервис для премиальных клиентов, которые готовы платить за высокий уровень сервиса. Это общемировая практика, так как у таких людей главная ценность – это время. В рамках программы частно-государственного партнёрства мы приняли решение создать премиальную версию Госуслуг. За небольшую абонентскую плату мы предоставим клиентам выделенную телефонную линию, персонального менеджера и несколько других опций. Я бы хотел особо подчеркнуть, что для простых граждан ничего не изменится. Россияне будут получать государственные услуги онлайн на высочайшем уровне, просто у наших привилегированных клиентов этот уровень будет чуть выше», – заявил замглавы Минцифры Николай Яцеленко.

Стоимость подписки составит три тысячи рублей в месяц. Как нам стало известно, в ближайшее время аналогичные продукты планирует предложить Пенсионный фонд, МВД и другие ведомства.

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