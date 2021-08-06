 

Стрелявшего по людям пьяного пенсионера задержали в Крыму

06.08.2021, 14:58, Новости дня
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В Феодосии 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пневматической винтовки с балкона, его задержали росгвардейцы.

Полиция и росгвардейцы прибыли на место по вызову, они обнаружили нетрезвого агрессивно настроенного мужчину, у него изъяли предмет, схожий с пневматической винтовкой, сообщается на сайте регионального управления Росгвардии.

«Мужчина произвел несколько выстрелов с балкона многоэтажного дома в сторону людей. К счастью, в результате его действий никто не пострадал», – пояснили в ведомстве.

Нарушителя передали в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Краснодаре мужчина обстрелял полицейского из травматического пистолета, после чего скрылся. Во время задержания он отрезал себе часть языка.



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