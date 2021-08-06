 

В Раде раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса

06.08.2021, 14:58, Новости дня
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Призыв Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть регион является очень плохим сигналом, сообщил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Бойко раскритиковал это заявление, напомним, что возвращение территорий в состав Украины было предвыборным обещанием нынешнего президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «НАШ».

«Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем – тогда это позиция государственника», – сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму.



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