 

В Киеве пройдут военные сборы, власти просят горожан не пугаться стрельбы

06.08.2021, 14:42, Новости дня
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Во время учений с 10-го по 12 августа будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства, поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей.

Учения пройдут в следующих местах:

улица Большая окружная напротив ЖК “Министерский” – выполнение боевых задач по обороне города Киева;
проспект Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной администрации – поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения;
улица Промышленная, 4, ТЭЦ-5 – охрана критически важных объектов и коммуникаций города;
проспект Воздухофлотский, 41, здание Соломенской РГА – охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти;
малый зал Голосеевской райадминистрации – развертывание районного штаба территориальной обороны;
спортивный зал Соломенской райадминистрации – развертывание районного штаба территориальной обороны.
Контекст:

В октябре 2014 года Министерство обороны Украины совместно с общественными организациями начало обсуждать план создания системы территориальной обороны.

В июле 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект “Об основах национального сопротивления”. По задумке авторов, он системно регулирует вопросы создания действенной системы территориальной самообороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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