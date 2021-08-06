 

6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

06.08.2021, 14:42, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1890-м – в США состоялась первая казнь на электрическом стуле. Был казнен Уильям Кеммлер, признанный виновным в убийстве своей сожительницы Тилли Циглер, совершенном годом ранее. Первая попытка казнить Кеммлера не удалась: он остался жив после того, как через него в течение 17 секунд пропускали электрический ток. Вторая попытка продолжалась больше минуты. Присутствовавший на казни репортер описал смерть через электрический стул как “отвратительное зрелище, гораздо страшнее, чем повешение”.
в 1932-м – открылся первый Венецианский кинофестиваль, сегодня – один из старейших и авторитетнейших международных фестивалей. Главный приз фестиваля – “Золотой лев”.

В этот день родились:

в 1928-м – Энди Уорхол, американский художник в жанре коммерческого поп-арта, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.
в 1948-м – Николай Авилов, украинский легкоатлет, десятиборец, олимпийский чемпион и мировой рекордсмен.
в 1972-м – Джери Халлиуэлл, британская певица, бывшая участница группы Spice Girls, где у нее было прозвище Джинджер Спайс за ярко рыжий цвет волос.

В этот день умерли:

в 1657-м – Богдан Хмельницкий, украинский гетман, полководец и государственный деятель. Ему был 61 год.
в 1988-м – Анатолий Левченко, советский космонавт, уронеженец Харьковской области, герой Советского Союза, 47 лет.
в 2001-м – Жоржи Амаду, бразильский писатель и драматург, 88 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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