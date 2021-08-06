 

В бета-версии iOS 15 появилась функция автоматического удаления бликов с фотографий

06.08.2021, 14:40, Новости дня
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Напомним, что новую операционную систему iOS 15 в компании Apple планируют выпустить только к осени. Пока же можно опробовать, как работает бета-версия данной ОС.

Как стало известно из компетентных источников, iOS 15 значительно улучшает качество фотографий. Это стало возможным благодаря новой функции в программном обеспечении, которая автоматически удаляет блики со сделанных фотоснимков.

Таким образом, у пользователей появляется больше возможностей для осуществления качественной съемки, говорят эксперты. Ведь блики, как на зло, появляются именно на снимках с самыми интересными ракурсами, когда у пользователя нет времени подумать над экспозицией. Официально разработчик пока не анонсировал данного усовершенствования.



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