 

«Ростех» предлагает навигатор для парашютистов

06.08.2021, 14:40, Новости дня
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Новая разработка «Ростеха» наверняка пригодится не только в армии, но и среди спасателей МЧС, говорят специалисты. Российские инженеры создали уникальный навигатор для парашютистов. Он поможет сориентироваться на местности, например, при тушении лесных пожаров.

Главным преимуществом отечественного комплекта навигации является возможность обеспечить точное место приземления. Часто это становится ключевым успехом для операции, напоминают эксперты.

Особенно это важно, когда на сложной, например, заболоченной местности, нужно обеспечить точное десантирование ночью или в условиях плохой видимости. Созданные в корпорации «Ростех» приборы легко справляются с данной задачей.



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