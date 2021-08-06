 

На Украине предложили переименовать русский язык в московский

06.08.2021, 14:32, Разное
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Украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в московский. Такую идею она высказала в эфире одного из местных телеканалов.

По мнению Ницой, на Украине русский язык никому не нужен и население пользуется им лишь по привычке. Также она призвала называть Россию Московией, поскольку это её историческое название. Более того, писательница заявила, что Россия украла само название русского языка, не уточнив при этом, у кого оно было заимствовано, сообщает телеканал “360”.



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