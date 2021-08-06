 

Футболист Дмитрий Булыкин отстоял свое право баллотироваться в Госдуму

06.08.2021, 14:32, Разное
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Спорное решение ЦИК принял на прошлой неделе. Юристам удалось доказать в Верховном суде РФ суде, что отказ был незаконным. Комментируя решение суда, председатель партии “Родина”, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев отметил: “Прокуратура РФ была беспристрастна, Верховный суд справедлив. Что же касается ЦИК РФ, то мы относимся к его позиции без претензий. Понимаем, что члены Центризбиркома следовали своим внутренним инструкциям. Очень важно, что справедливость и законность восторжествовали! Легендарный футболист и общественный деятель, наш соратник Дмитрий Булыкин будет сражаться за интересы миллионов избирателей партии “РОДИНА”!.

Дмитрий Булыкин тоже высказался об итоге судебного заседания: “Я рад, что Верховный суд принял справедливое решение. И благодарю партию “Родина”, которая отстояла мое конституционное право быть кандидатом федерального списка. Продолжаем двигаться дальше. На август большие планы: посетить несколько регионов в рамках программы “100 городов”, встретится с многодетными семьями, поднять экологические проблемы и, конечно, тему развития и доступности массового детского спорта. Очень надеюсь, что мне и моим коллегам больше не будут вставлять палки в колеса. Хотя, я этому и не удивлюсь. Нас поддерживает большое количество людей. А это многим может не нравиться”.



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