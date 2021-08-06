Мнение: Зачем МОК рекламирует российский телевизор?

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от руководства телеканалов «Первый» и «Россия 1» после оскорблений ЛГБТ-спортсменов.

И как это МОК умудрился увидеть, что показывают российские телевизоры? Откуда МОК узнал, что в передаче «Время покажет» на «Первом» какой-то хмырь-гомофоб произнес:

«Что еще делать, как к этому относиться? Выходит вот это вот мужичелло и говорит: а я себя бабой считаю».

А в передаче «60 минут» на «России 1» другой гомофобствующий хмырь с депутатским значком заявил, что жестко выступает «против этих извращений и пошлости». При этом ЛГБТ-спортсменов, чьи фотографии демонстрировали на экране, он назвал «гомиками» и «мразями».

Как не крути, но получилось, что МОК отрекламировал российский телевизор. Думаю, что я не один, нас миллионы, кто знать не знал и знать не хотел, о чем говорят в телевизоре. Но МОК потребовал объяснений и мы узнали… Задумался, куда мир катится? Давно ли это было, когда никому и в голову не приходило шуметь по поводу ориентации спортсменов, а «Огонек» даже публиковал вот такие вот снимки. 1953 год между прочим…

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