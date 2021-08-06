 

Суд назначил брату Навального условный срок за нарушение санитарных правил

06.08.2021, 14:04, Новости дня
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Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил, сообщил адвокат Никос Параскевов.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы Навальный Олег признан виновным по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Срок считается условным, с испытательным сроком на один год», – сказал Параскевов РИА «Новости».

Как утверждает следствие, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Также фигурантами дела проходят муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

В рамках этого дела суд уже приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.

У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 млн рублей у «Ив Роше». Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег – такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Освободился из колонии в 2018 году.



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