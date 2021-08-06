Жертвами ДТП с девятью машинами в Ростовской области стали четыре человека

Число погибших в ДТП на трассе М-4 «Дон», где столкнулись девять машин, увеличилось до четырех, еще пятеро пострадали, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

«По предварительным данным, пострадали пять человек, четверо погибли, в том числе один ребенок в возрасте до года», – цитирует ТАСС представителя ГИБДД.

Отмечается, что прокуратура области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.

Авария произошла на 1070-м километре федеральной трассы. Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, четверых пострадавших госпитализировали.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения.