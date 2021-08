Лионель Месси ушел из “Барселоны”: реакция экспертов и поклонников футболиста

Накануне поздним вечером пресс-служба футбольного клуба “Барселона” сообщила, что 34-летний аргентинский нападающий команды Лионель Месси отказался продлевать контракт с клубом. Предыдущий контракт истек еще в конце июля, и сначала он согласился остаться в “Барселоне” на пониженной зарплате до 2026 года, но позже заявил, что условия нового соглашения его не устраивают.

В результате Месси не сможет остаться в “Барселоне”. Обе стороны сожалеют, что желания игрока и клуба в итоге не стали реальностью, – говорится в пресс-релизе “Барселоны”.

Лионель играл за каталонский клуб всю свою карьеру – 17 лет – и выиграл с ней все трофеи, какие может выиграть футбольный клуб. В ее составе футболист стал шестикратным обладателем “Золотой бутсы” и “Золотого мяча”, лучшим бомбардиром сборной Аргентины.

Сейчас он стал “свободным агентом”, то есть может перейти в любой другой клуб без необходимости ждать окончания договора или платить гигантские отступные. Кстати, Месси уже пытался уйти из “Барселоны” в прошлом году, за год до истечения контракта (тогда, по слухам, он собирался перейти в “Манчестер Сити”), но в итоге решил остаться.

Реакция спортивного сообщества и интернета не заставила себя ждать: фанаты футболиста заявили, что “ушла эпоха” и не верят, что “Барселона” и Месси теперь не вместе. В Twitter даже появилось видео, как один из болельщиков плачет у забора стадиона клуба “Камп Ноу” в Барселоне.

Спасибо за воспоминания.

Он пришел, изменил историю и ушел. Конец эры самого великого за все времена. Лионеля Месси.

Побил все рекорды Ла Лиги, а теперь ты решил разбить мое сердце. Месси, за что.

Я буквально вырос, смотря на “Барселону” Месси. Видеть его где-то еще будет казаться неправильным.

То, что мы видим сейчас, это похоронная процессия. Это смерть “Барсы”.

Барселона без Месси будет как переоцененный “Сандерленд”, а Ла Лига – очень скучной, – пишут в соцсетях.

A barca fan outside the gates of Camp Nou crying while holding a Messi jersey

pic.twitter.com/jEHsA1uc0A

— TM (@TotalLeoMessi) August 5, 2021

В пятницу днем, около часа назад, подробный комментарий о сложившейся ситуации предоставил президент “Барселоны” Жоан Лапорта, объяснив уход Месси финансовым состоянием клуба:

К сожалению, мы унаследовали клуб в ужасном состоянии. Зарплатная ведомость составляет 110% от дохода. У нас просто нет резерва для зарплат. В Ла Лиге действуют правила фэйр-плей, которые накладывают определенные ограничения. Когда мы только пришли в клуб, после первого аудита и окончания сезона казалось, что ситуация лучше. Но все оказалось гораздо хуже, чем мы думали. “Барселона” не вписывалась в фэйр-плей, поэтому мы не смогли подписать первый согласованный с Месси контракт. Клубу пришлось бы на полвека расстаться со своими аудиовизуальными правами. И я не хочу делать этого ради кого-либо. К счастью, у нас 122-летний клуб, который стоит выше игроков — даже если речь идет о лучшем футболисте в мире. Месси заслуживает всего, он показал, что уважает “Барселону” и хочет здесь остаться. Меня его уход заставляет грустить, но мы приняли лучшее решение для клуба, – сказал он в беседе с со Sport.es.

Бывший защитник “Барселоны” Карлес Пуйоль одним из первых отреагировал на новость об уходе Лионеля из клуба.

Сложный день, но вперед, “Барса”. Огромное спасибо за все, Лео. Мы никогда не сможем отблагодарить тебя за то, что ты нам дал. Желаю тебе всего наилучшего.

Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар