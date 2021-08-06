 

“Придает пикантность и сексуальность”. 65-летняя Долина показала татуировку

06.08.2021, 13:48, Новости дня
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“Нравятся ли вам, друзья, татуировки? Мне кажется, много их быть на теле не должно, но это мое, возможно, субъективное мнение. Вы можете со мной согласиться или нет. У меня их четыре… Цветок лотоса, белые розы с розовыми пуантами, изображение моей кошки Маруси и цветок сакуры, который вы видите на этом фото”, – написала она.

Певица отметила, что выбирала рисунки исключительно из соображений красоты, а не из-за каких-то символических значений.

“Мне нравятся татушки у женщин. Их наличие придает некую пикантность и сексуальность, согласны со мной?” – спросила певица.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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