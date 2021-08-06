“Придает пикантность и сексуальность”. 65-летняя Долина показала татуировку

“Нравятся ли вам, друзья, татуировки? Мне кажется, много их быть на теле не должно, но это мое, возможно, субъективное мнение. Вы можете со мной согласиться или нет. У меня их четыре… Цветок лотоса, белые розы с розовыми пуантами, изображение моей кошки Маруси и цветок сакуры, который вы видите на этом фото”, – написала она.

Певица отметила, что выбирала рисунки исключительно из соображений красоты, а не из-за каких-то символических значений.

“Мне нравятся татушки у женщин. Их наличие придает некую пикантность и сексуальность, согласны со мной?” – спросила певица.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

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