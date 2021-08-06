В компании Google создали кристалл времени

Как сообщили представители компании Google, во время экспериментов с вантовым компьютером им удалось создать так называемый кристалл времени.

Речь идет об особом состоянии материи, уточняют специалисты. Теоретически она должна обладать способностью переключаться между двумя состояниями автоматически сколько угодно раз и без каких-либо затрат времени.

Подобные эксперименты проводят сейчас ученые в разных странах мира. Пока интерес к ним чисто теоретический, так как о практическом применении таких вещей, как кристалл времени, еще никто по-настоящему не задумывался. Впрочем, и материя, созданная в Google, недолго просуществовала в своем уникальном состоянии. Пространственная симметрия кристалла была утрачена.