 

В компании Google создали кристалл времени

06.08.2021, 13:46, Новости дня
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Как сообщили представители компании Google, во время экспериментов с вантовым компьютером им удалось создать так называемый кристалл времени.

Речь идет об особом состоянии материи, уточняют специалисты. Теоретически она должна обладать способностью переключаться между двумя состояниями автоматически сколько угодно раз и без каких-либо затрат времени.

Подобные эксперименты проводят сейчас ученые в разных странах мира. Пока интерес к ним чисто теоретический, так как о практическом применении таких вещей, как кристалл времени, еще никто по-настоящему не задумывался. Впрочем, и материя, созданная в Google, недолго просуществовала в своем уникальном состоянии. Пространственная симметрия кристалла была утрачена.



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