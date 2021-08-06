Мессенджер WhatsApp начнет анализировать переписку пользователей

В настоящий момент у распространителей персонализированной рекламы возникли проблемы из-за ряда ограничений по защите личных данных пользователей. Но владельцы крупных интернет-ресурсов все же не опускают руки и пытаются найти новые пути сбора данных.

Среди них и компания Facebook. Ее представители недавно сообщили, что сейчас разрабатывается новая технология, благодаря которой можно будет тщательно анализировать сообщения в мессенджере WhatsApp и выуживать из них данные по крупицам.

Напомним, что ранее Apple запретил на своих устройствах собирать персональные данные пользователей тем способами, которые считались обычными. Такая информация нужна рекламодателям. Без нее на рынке может возникнуть серьезный кризис, отмечают специалисты.