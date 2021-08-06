 

Ученые указали на симптомы опасно низкого уровня витамина В12

06.08.2021, 13:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские учёные раскрыли симптомы, которые могут сигнализировать об опасно низком содержании витамина В12. Чтобы избежать проблем, необходимо следить за состоянием ног, усталостью и другими факторами.
Витамин В12 является крайне полезным для здоровья человека, выполняя многие функции. Это вещество полезно для корректной работы ДНК, выработки красных кровяных телец и нервной системы. Если же его содержание в организме уменьшается до критически низкого уровня, это приводит к тяжёлым последствиям. Ученые из Винчестерской больницы в Великобритании перечислили не очевидные симптомы для определения дефицита этого витамина.

Так, при уменьшении количества В12 человек чувствует покалывания в нижних конечностях. Кроме ног, подобные ощущения отмечаются и в руках, а также на языке. Пациенты с недостаточным уровнем витамина часто выглядят очень бледными. У них наблюдаются перепады настроения, усталость и потеря веса. Кроме того, при дефиците В12 становится спутанным сознание, часто кружится голова при переходе в положение стоя, человек может терять равновесие. К этим симптомам добавляется учащенное сердцебиение.

Чтобы избежать неприятных признаков и последствий, следует обязательно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина B12. Этим природным ингредиентом богаты продукты животного происхождения. Как утверждают эксперты из Британии, кроме мяса целесообразно добавлять в меню птицу, яйца, различные сорта рыбы и молокопродукты. При необходимости можно принимать препараты с B12.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / За какую страну вы голосуете?

08.11 / «Давайте мы чем-нибудь поуправляем»

26.02 / Ученые из Цюриха нашли способ обращения вспять старение стволовых клеток

07.08 / Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона “Сверхъестественного”

28.10 / “Танцующий миллионер” Джанлука Вакки впервые стал отцом

20.07 / Статью Путина об Украине закрепят в Конституции

10.10 / МИД РФ: Россия предоставит Армении и Азербайджану кредит на $3,5 млрд

11.11 / ЕСПЧ взыскал с России 8,5 тыс. евро в пользу Алексея Навального

20.01 / «Это только одна из побед»

11.07 / Онколог Романов рассказал об излучающих радиацию пациентах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика