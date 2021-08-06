Ученые указали на симптомы опасно низкого уровня витамина В12

Британские учёные раскрыли симптомы, которые могут сигнализировать об опасно низком содержании витамина В12. Чтобы избежать проблем, необходимо следить за состоянием ног, усталостью и другими факторами.

Витамин В12 является крайне полезным для здоровья человека, выполняя многие функции. Это вещество полезно для корректной работы ДНК, выработки красных кровяных телец и нервной системы. Если же его содержание в организме уменьшается до критически низкого уровня, это приводит к тяжёлым последствиям. Ученые из Винчестерской больницы в Великобритании перечислили не очевидные симптомы для определения дефицита этого витамина.

Так, при уменьшении количества В12 человек чувствует покалывания в нижних конечностях. Кроме ног, подобные ощущения отмечаются и в руках, а также на языке. Пациенты с недостаточным уровнем витамина часто выглядят очень бледными. У них наблюдаются перепады настроения, усталость и потеря веса. Кроме того, при дефиците В12 становится спутанным сознание, часто кружится голова при переходе в положение стоя, человек может терять равновесие. К этим симптомам добавляется учащенное сердцебиение.

Чтобы избежать неприятных признаков и последствий, следует обязательно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина B12. Этим природным ингредиентом богаты продукты животного происхождения. Как утверждают эксперты из Британии, кроме мяса целесообразно добавлять в меню птицу, яйца, различные сорта рыбы и молокопродукты. При необходимости можно принимать препараты с B12.

Источник: www.medikforum.ru