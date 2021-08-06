Ученые указали на симптомы опасно низкого уровня витамина В12
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Британские учёные раскрыли симптомы, которые могут сигнализировать об опасно низком содержании витамина В12. Чтобы избежать проблем, необходимо следить за состоянием ног, усталостью и другими факторами.
Витамин В12 является крайне полезным для здоровья человека, выполняя многие функции. Это вещество полезно для корректной работы ДНК, выработки красных кровяных телец и нервной системы. Если же его содержание в организме уменьшается до критически низкого уровня, это приводит к тяжёлым последствиям. Ученые из Винчестерской больницы в Великобритании перечислили не очевидные симптомы для определения дефицита этого витамина.
Так, при уменьшении количества В12 человек чувствует покалывания в нижних конечностях. Кроме ног, подобные ощущения отмечаются и в руках, а также на языке. Пациенты с недостаточным уровнем витамина часто выглядят очень бледными. У них наблюдаются перепады настроения, усталость и потеря веса. Кроме того, при дефиците В12 становится спутанным сознание, часто кружится голова при переходе в положение стоя, человек может терять равновесие. К этим симптомам добавляется учащенное сердцебиение.
Чтобы избежать неприятных признаков и последствий, следует обязательно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина B12. Этим природным ингредиентом богаты продукты животного происхождения. Как утверждают эксперты из Британии, кроме мяса целесообразно добавлять в меню птицу, яйца, различные сорта рыбы и молокопродукты. При необходимости можно принимать препараты с B12.
Источник: www.medikforum.ru
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