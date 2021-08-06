Скандалы: Однажды вдруг «Кальмар», «Оса» да «Окунь»…
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Генпрокуратура проверит, почему оказались не востребованы пистолеты, разработанные на деньги Минпромторга
Генпрокуратура проверяет АО «Воентелеком». Еще пять лет назад предприятие, основным заказчиком которого выступают военные, получив в рамках программы импортозамещения субсидии Минпромторга, реализовало комплексные проекты «Кальмар», «Оса» и «Окунь». Однако из-за своей дороговизны и секретности все они оказались невостребованными, а попытка министерства взыскать штрафные санкции за это через арбитраж не увенчалась успехом.
Теперь надзор выясняет, не было ли мошенничества в данной истории.
В октябре 2016 года Минпромторг и АО «Воентелеком» заключили три договора, по которым компании были выделены субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Получив 71,557 млн руб., 52,497 млн руб. и 51,916 млн руб., АО с привлечением средств и сил из других источников должно было создать систему беспроводного широкополосного доступа «Оса», универсальное средство администрирования и управления «Кальмар» и универсальный мобильный комплекс видео-конференц-связи и видеотрансляции «Окунь». Причем устройства главным образом планировалось поставлять военным, впрочем, предусматривался и их вывод к концу 2018 года на свободный рынок.
Поскольку проекты в полном объеме, по версии Минпромторга, реализованы не были, министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать со своего партнера штрафные санкции в размере 100 655 355 руб. 85 коп.
Возражая на предъявленные претензии, представители «Воентелекома» сообщили арбитражу, что бизнес-план АО формируется с учетом того, что 90% выручки предприятия — государственный оборонный заказ в интересах Минобороны России на основании распоряжения правительства о единственном поставщике. При этом акционерами общества являются военное ведомство и созданное им же АО «Гарнизон».
После разработки базовых технологий производства электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также создания соответствующих опытных образцов по комплексным проектам, проведения на них приемочных испытаний, оформленных соответствующими актами в 2018 году, «Воентелеком» изготовил рекламные материалы, буклеты и выставочные образцы «Кальмара», «Осы» и «Окуня», которые были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Рекламу на новые изделия общество направило своему основному заказчику — Минобороны, а также осуществляло рассылку буклетов «по предприятиям оборонной промышленности».
По итогам выставки в октябре—ноябре 2018 года АО провело подсчеты себестоимости и рыночной стоимости реализации, маркетинговый анализ рынка на предмет актуальности, востребованности и конкурентоспособности «Кальмара», «Осы» и «Окуня», а также анализ потенциальных заказчиков и необходимости доработки изделий.
В результате выяснилось, что «Оса» в ее тогдашней комплектации предназначена только для выполнения задач Минобороны и «неконкурентоспособна на коммерческом рынке за счет избыточного функционала и, как следствие, высокой стоимости по сравнению с аналогами».
Например, стоимость комплектующих Infinet R5000-Mmx/5.300.2×200.228 вместе с пассивной антенной составляет 30 тыс. руб., тогда как для «Осы» без антенны и модуля — более 100 тыс. руб. Стоимость «Кальмара» на 50–60% выше аналогов, уже представленных на рынке. «Окунь» также оказался никому не нужен, поскольку Минобороны закупает похожие изделия компании «Протей». Стоимость продукции конкурента в среднем на 500 тыс. руб. выше, чем у «Воентелекома», однако ежегодно продается всего 30–40 изделий при цене около 1,5 млн руб. за каждый, что делает организацию их выпуска в АО нерентабельной.
Впрочем, технический задел по «Осе» не остался невостребованным — АО использовало его при создании оборудования широкополосного беспроводного доступа для Минобороны России. Военным было поставлено 138 устройств «Дина-Д4» на сумму 376 340 541 руб. Кроме того, было отмечено, что помимо Минпромторга в проект вложились другие компании и субсидии не покрыли их расходы.
По перечисленным проектам все ключевые этапы — разработка рабочей конструкторской документации, создание опытных образцов, проведение испытаний — успешно завершены, их результаты соответствуют поставленным заказчиком целям»,— сообщили “Ъ” в «Воентелекоме».
При этом было отмечено, что данные о якобы неработоспособности изделий являются недостоверными. «Претензии по этому поводу со стороны Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и иных уполномоченных органов в АО «Воентелеком» не поступали»,— добавил собеседник “Ъ”.
В Минпромторге сообщили, что «Воентелекому» из бюджета были предоставлены субсидии на 175,9 млн руб. «Большая часть ключевых событий, реализуемых в рамках комплексных проектов, организацией («Воентелекомом».— “Ъ”) выполнены, были разработаны опытные образцы изделий «Кальмар», «Оса», «Окунь», которые успешно прошли предварительные испытания,— отметили в пресс-службе ведомства.— Однако ввиду невостребованности в 2018 году данной продукции общество не смогло наладить серийное производство и реализовать запланированные объем. Вместе с тем необходимо отметить, что разработанные базовые технологии используются «Воентелекомом» в составе другой выпускаемой продукции». «За недостижение плановых показателей» министерство направило в «Воентелеком» требование об уплате штрафных санкций. Так как обществом штрафы уплачены не были, дело было передано в арбитраж. Как следует из базы данных последнего, соответствующий иск был отклонен.
Если Генпрокуратура, проверяющая сейчас соблюдение законности при использовании субсидий в «Воентелекоме», установит нарушения, отвечать, очевидно, придется бывшему гендиректору АО Александру Давыдову, который подписывал соответствующие соглашения.
При этом следует отметить, что с конца 2017 года он уже проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 500 млн руб. в ходе реализации заключенных с Минобороны госконтрактов на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.
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