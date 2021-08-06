Скандалы: Однажды вдруг «Кальмар», «Оса» да «Окунь»…

Генпрокуратура проверит, почему оказались не востребованы пистолеты, разработанные на деньги Минпромторга

Генпрокуратура проверяет АО «Воентелеком». Еще пять лет назад предприятие, основным заказчиком которого выступают военные, получив в рамках программы импортозамещения субсидии Минпромторга, реализовало комплексные проекты «Кальмар», «Оса» и «Окунь». Однако из-за своей дороговизны и секретности все они оказались невостребованными, а попытка министерства взыскать штрафные санкции за это через арбитраж не увенчалась успехом.

Теперь надзор выясняет, не было ли мошенничества в данной истории.

В октябре 2016 года Минпромторг и АО «Воентелеком» заключили три договора, по которым компании были выделены субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Получив 71,557 млн руб., 52,497 млн руб. и 51,916 млн руб., АО с привлечением средств и сил из других источников должно было создать систему беспроводного широкополосного доступа «Оса», универсальное средство администрирования и управления «Кальмар» и универсальный мобильный комплекс видео-конференц-связи и видеотрансляции «Окунь». Причем устройства главным образом планировалось поставлять военным, впрочем, предусматривался и их вывод к концу 2018 года на свободный рынок.

Поскольку проекты в полном объеме, по версии Минпромторга, реализованы не были, министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать со своего партнера штрафные санкции в размере 100 655 355 руб. 85 коп.

Возражая на предъявленные претензии, представители «Воентелекома» сообщили арбитражу, что бизнес-план АО формируется с учетом того, что 90% выручки предприятия — государственный оборонный заказ в интересах Минобороны России на основании распоряжения правительства о единственном поставщике. При этом акционерами общества являются военное ведомство и созданное им же АО «Гарнизон».

После разработки базовых технологий производства электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также создания соответствующих опытных образцов по комплексным проектам, проведения на них приемочных испытаний, оформленных соответствующими актами в 2018 году, «Воентелеком» изготовил рекламные материалы, буклеты и выставочные образцы «Кальмара», «Осы» и «Окуня», которые были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Рекламу на новые изделия общество направило своему основному заказчику — Минобороны, а также осуществляло рассылку буклетов «по предприятиям оборонной промышленности».

По итогам выставки в октябре—ноябре 2018 года АО провело подсчеты себестоимости и рыночной стоимости реализации, маркетинговый анализ рынка на предмет актуальности, востребованности и конкурентоспособности «Кальмара», «Осы» и «Окуня», а также анализ потенциальных заказчиков и необходимости доработки изделий.

В результате выяснилось, что «Оса» в ее тогдашней комплектации предназначена только для выполнения задач Минобороны и «неконкурентоспособна на коммерческом рынке за счет избыточного функционала и, как следствие, высокой стоимости по сравнению с аналогами».

Например, стоимость комплектующих Infinet R5000-Mmx/5.300.2×200.228 вместе с пассивной антенной составляет 30 тыс. руб., тогда как для «Осы» без антенны и модуля — более 100 тыс. руб. Стоимость «Кальмара» на 50–60% выше аналогов, уже представленных на рынке. «Окунь» также оказался никому не нужен, поскольку Минобороны закупает похожие изделия компании «Протей». Стоимость продукции конкурента в среднем на 500 тыс. руб. выше, чем у «Воентелекома», однако ежегодно продается всего 30–40 изделий при цене около 1,5 млн руб. за каждый, что делает организацию их выпуска в АО нерентабельной.

Впрочем, технический задел по «Осе» не остался невостребованным — АО использовало его при создании оборудования широкополосного беспроводного доступа для Минобороны России. Военным было поставлено 138 устройств «Дина-Д4» на сумму 376 340 541 руб. Кроме того, было отмечено, что помимо Минпромторга в проект вложились другие компании и субсидии не покрыли их расходы.

По перечисленным проектам все ключевые этапы — разработка рабочей конструкторской документации, создание опытных образцов, проведение испытаний — успешно завершены, их результаты соответствуют поставленным заказчиком целям»,— сообщили “Ъ” в «Воентелекоме».

При этом было отмечено, что данные о якобы неработоспособности изделий являются недостоверными. «Претензии по этому поводу со стороны Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и иных уполномоченных органов в АО «Воентелеком» не поступали»,— добавил собеседник “Ъ”.

В Минпромторге сообщили, что «Воентелекому» из бюджета были предоставлены субсидии на 175,9 млн руб. «Большая часть ключевых событий, реализуемых в рамках комплексных проектов, организацией («Воентелекомом».— “Ъ”) выполнены, были разработаны опытные образцы изделий «Кальмар», «Оса», «Окунь», которые успешно прошли предварительные испытания,— отметили в пресс-службе ведомства.— Однако ввиду невостребованности в 2018 году данной продукции общество не смогло наладить серийное производство и реализовать запланированные объем. Вместе с тем необходимо отметить, что разработанные базовые технологии используются «Воентелекомом» в составе другой выпускаемой продукции». «За недостижение плановых показателей» министерство направило в «Воентелеком» требование об уплате штрафных санкций. Так как обществом штрафы уплачены не были, дело было передано в арбитраж. Как следует из базы данных последнего, соответствующий иск был отклонен.

Если Генпрокуратура, проверяющая сейчас соблюдение законности при использовании субсидий в «Воентелекоме», установит нарушения, отвечать, очевидно, придется бывшему гендиректору АО Александру Давыдову, который подписывал соответствующие соглашения.

При этом следует отметить, что с конца 2017 года он уже проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 500 млн руб. в ходе реализации заключенных с Минобороны госконтрактов на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов