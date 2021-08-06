Скандалы: Звезда в списке

Как экстравагантный стилист Сергей Зверев будет побеждать единоросса и коммуниста на выборах в Госдуму

Бурятия — один из немногих регионов России, где итоги выборов в Госдуму еще могут удивить. Традиционно здесь сильны коммунисты, которых возглавляет популярный экс-сенатор Вячеслав Мархаев, а на выборах их представляет Баир Цыренов. Местные власти поддерживают кандидата от «Единой России» — министра спорта республики Вячеслава Дамдинцурунова.

Но его люди воспринимают скорее как чиновника, а не политика. По тому же округу от маленькой партии «Зеленые» выдвинулся известный шоумен и стилист Сергей Зверев — сначала его никто не воспринимал всерьез, но сейчас опросы показывают, что по популярности он практически сравнялся с конкурентами. Спецкор «Медузы» Андрей Перцев отправился в Бурятию, чтобы на месте разобраться с тем, каковы шансы основных кандидатов и помогут ли Сергею Звереву его стилизованные бурятские наряды, отсылки к Иосифу Кобзону и акции в защиту Байкала.

Избирком Хамбо-ламы

«Ты че [ко мне] примазываешься? Чудо ты хилокское, ты что, с Чикоем путаешь себя? Чикой — это горная тайга, это кедрачи вонзаются в небо! А что Хилок твой, кроме Шебертуя?» — со смехом говорит Хамбо-лама Дамба Аюшеев пришедшему к нему кандидату в депутаты Госдумы от «Единой России», министру спорта Бурятии Вячеславу Дамдинцурунову.

В переводе с бурятских понятий: лидер бурятских буддистов родился на реке Чикой, текущей между горами, поэтому снисходительно относится к Дамдинцурунову, родившемуся на реке Хилок, возле которой есть только одна гора Шебертуй (Быстринский Голец).

«Я всегда играл против сильных, если все поддерживают этого — я не буду поддерживать!» — говорит Хамбо-лама Дамдинцурунову уже более серьезно.

Дамдинцурунов пришел к Аюшееву вместе с вернувшейся с Олимпиады в Токио боксером Людмилой Воронцовой, ее тренером Бадмой Бадмаевым и президентом спортивного клуба «Номто» Валерием Доржиевым. Воронцова не заняла призовых мест, но ее участием в главном мировом соревновании все равно гордятся. Но Олимпиаду обсуждают только первое время, разговор быстро скатывается к политике и выборам.

Хамбо-лама рассуждает о спорте, особенностях бурятских родов (всего их около пятидесяти), сельском хозяйстве и упадке экономики республики. Потом начинает перечислять конкурентов Дамдинцурунова: коммуниста Баира Цыренова он называет «достойным», кандидата от «Справедливой России» Оксану Бухольцеву — «сильной женщиной». Но особенно много внимания Хамбо-лама уделяет шоумену Сергею Звереву, которого выдвинула своим кандидатом партия «Зеленые».

«Зверев — великий человек. После [Иосифа] Кобзона в России с нашей местности никого не знают, Зверева по всей России знают. Зверев уникальный человек — он в любую дырку залезет!» — после этой фразы Хамбо-лама и другие участники встречи начинают громко смеяться.

«Почему Кобзон вопросы решал — он вхож был хоть куда. Если Зверева не примут, его друзья такой поднимут гвалт, что чиновник, который его не принял, пожалеет», — продолжает хвалить Зверева Хамбо-лама.

Валерий Доржиев во время беседы пытается вывести ламу на положительную оценку Дамдинцурунова: «Мы (на него) надежды возлагаем». Аюшеев упорно не поддается, но все же говорит, что из уважения к президенту «Номто» всерьез критиковать кандидата не будет.

— Где 78 миллионов, которые в тебя вложили? — спрашивает он Дамдинцурунова.

— Я вообще не знаю про 78 миллионов ничего, мне бы дали чуть-чуть — на карманные расходы! — отшучивается Дамдинцурунов.

— Ну да, это людям, которые за тебя агитируют, бегают, делают из тебя супермена, — говорит Аюшеев.

— Я ж такой! — смеется кандидат

— Ты же одноразовый! Иди отсюда! — тоже в шутку машет рукой Хамбо-лама.

Главе Бурятии Алексею Цыденову достается гораздо сильнее — лидер буддистов называет его «придурком, заряженным Москвой». «Он никого не слушает. Цыденов никого не пропускает — иркутские буряты вне игры, восточные буряты вне игры, мы вне игры», — объясняет Хамбо-лама.

Цыденов поддерживает Дамдинцурунова, и похоже, что именно поэтому Аюшеев не хочет хвалить министра спорта — повторяя, что если кандидат от власти проиграет, то и главу республики отправят в отставку. Впрочем, напоследок буддистский лидер все равно фотографируется с Дамдинцуруновым на крыльце своего скромного домика в Иволгинском дацане.

«Зарегистрировались в избиркоме Хамбо-ламы», — подписывает фотографию Дамдинцурунов, выкладывая ее в свой инстаграм.

Ранее с Аюшеевым уже сфотографировались многие кандидаты, включая Сергея Зверева, который в начале этого года неожиданно заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму от Бурятии. Внезапное выдвижение Зверева от партии «Зеленые» накалило и без того разогретую предвыборную ситуацию в регионе.

Зверев как спойлер

На предстоящих выборах в Госдуму три фаворита: Вячеслав Дамдинцурунов, депутат местного заксобрания от КПРФ Баир Цыренов и Сергей Зверев. По словам близкого к руководству партии «Единая Россия» собеседника «Медузы», закрытые опросы ЕР показывают, что этих кандидатов отделяют друг от друга считаные проценты.

Зверев при этом вступил в гонку неожиданно для всех — в начале этого года он несколько раз приехал в Бурятию зимой, потом сделал паузу и вновь вернулся уже весной, посетив несколько районов республики. В своем инстаграме он рекламировал местные гостиницы и рестораны и фотографировался в стилизованных бурятских национальных костюмах. Пока самым громким шагом его кампании стал видеоклип, в котором шоумен в тех же традиционных нарядах исполняет гимн Бурятии (в канонической версии его исполнял Иосиф Кобзон).

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Публикация от 👑СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ👑 (@zverevsuperstar)

В Бурятии Зверев не чужой — он вырос в Тункинском районе республики. В одном из интервью он утверждает, что в его доме говорили на бурятском языке и что в нем «течет бурятская кровь».

Сергей Зверев не стал встречаться с корреспондентом «Медузы», поскольку тот «приехал по заказу „Единой России“», передал Зверев через представителя.

Несколько собеседников «Медузы», в том числе в штабе самого Сергея Зверева, уверяют, что предвыборную кампанию шоумен ведет «на свои деньги». Отсюда и сравнительно малый ее размах: агитация идет в основном в интернете. Зверев не встречается с избирателями — во всяком случае, пока, — а в населенных пунктах Бурятии нет его билбордов. Но и без этого стилист и шоумен стал одним из реальных претендентов на победу.

По словам одного из собеседников «Медузы», администрация региона не препятствовала выдвижению Зверева и его поездкам: «С ним даже чиновники фотографировались, в этом не было ничего такого». Единороссы не считали его серьезным соперником, видя своим главным конкурентом лидера отделения КПРФ, бывшего сенатора Вячеслава Мархаева.

Зверев же автоматически становился его спойлером — он привлекал тот же протестный электорат. Стилист выходил на одиночный пикет у стен Кремля против строительства на Байкале завода по розливу питьевой воды. В отличие от участников большинства акций на Красной площади, его не задержали, но оштрафовали на 15 тысяч рублей. После штрафа у Зверева появился оппозиционный имидж, хотя шоумена подозревали в том, что протест против строительства завода (также в нем участвовали Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая) был пиар-акцией.

Но изначальные расчеты местных властей не оправдались: Мархаев возглавил региональную группу (Бурятия, Забайкалье и Амурская область) в партийном списке коммунистов, а по одномандатному округу пошел депутат бурятского хурала от КПРФ Баир Цыренов — хорошо известный в Улан-Удэ, но пока не такой популярный в более мелких городах и районах политик. «В итоге часть электората Мархаева перешла к Звереву, его рейтинг стал расти, и теперь он представляет достаточно серьезную угрозу кандидату от ЕР и даже может победить», — разводит руками источник «Медузы», близкий к администрации президента России.

«Создался образ кандидата для всех»

Вскоре после одиночного пикета Сергея Зверева на Красной площади суд запретил строить тот самый завод на Байкале, против которого он выступал. А в 2020 году Зверев стал полуофициальным «амбассадором Бурятии»: вместе с главой региона Алексеем Цыденовым он представлял в Москве проект по развитию экотуризма в родном для него Тункинском районе. Поэтому его внезапное желание стать депутатом от Бурятии было воспринято в целом хорошо.

Поначалу предвыборная кампания Зверева с рекламными постами и красивыми нарядами походила на коммерческую затею. Но когда Зверев официально выдвинулся от партии «Зеленые», его стали воспринимать серьезнее.

«У Зверева была такая тактика — он фотографировался со всеми: с чиновниками, религиозными деятелями, даже с Вячеславом Мархаевым, — в итоге у него создался образ кандидата для всех. Его могут поддержать и женщины, которые обычно голосуют за ЕР, и протестный избиратель», — говорит собеседник «Медузы», близкий к властям республики.

Сейчас кампания Зверева идет скорее онлайн в инстаграме и телеграме, в ней его поддерживают коллеги по шоу-бизнесу: Катя Лель, Алена Апина и Антон Зацепин. Близкий к АП источник «Медузы» говорит, что встречи с избирателями могут стать слабым местом кампании: «Там он может серьезно поплыть, быть за все хорошее против всего плохого не получится». При этом собеседник «Медузы» не исключает, что даже при ведении кампании только в интернете Зверев может выиграть выборы. «А если он найдет серьезные деньги на кампанию — это вообще серьезный вызов», — утверждает он.

«Информации о его политической позиции не хватает — пообщаться я со Зверевым не могу, он меня забанил в соцсетях после того, как ему задавал вопросы, — говорит глава Союза кинематографистов Бурятии, режиссер и сторонник Алексея Навального Артем Бурлов. — Если будут встречи, с радостью спрошу его, как он относится к Навальному, Крыму, пенсионной реформе. Критикует ли он Путина публично?» Глава Союза кинематографистов Бурятии не исключает, что выдвижение Зверева может быть «спектаклем» или «технологией АП» — «поэтому я и хочу задать ему вопросы».

Бурлов не удивляется тому, что многие жители республики положительно относятся к эпатажному шоумену и даже могут поддержать его на выборах. «Про эпатаж вы категориями прошлого рассуждаете. Думаете, что наша республика национальная, поэтому здесь царят консервативные взгляды, но такого нету вообще. На Кавказе — да, но здесь никто никого не преследует. От стереотипов республика и ее жители избавляются, благодаря развитию информационных технологий, у нас регион читающий», — говорит Бурлов.

Кандидат от КПРФ Баир Цыренов тоже говорит о «гибкости мышления» жителей республики. «Буряты сами себя называют иногда азиатскими евреями. Исторически наши места проживания находились на чайном пути, поэтому у нас очень восприимчивые люди, мультикультурализм появился здесь не в XXI веке, а складывался веками», — апеллирует к истории коммунист. Но добавляет, что ему, как буряту, не нравятся стилизованные наряды Зверева, имеющие мало общего с настоящими национальными костюмами (один из единороссов и вовсе обнаружил на одном из «бурятских» костюмов Сергея Зверева китайских драконов).

Но Цыренов считает само выдвижение стилиста хорошим политтехнологическим ходом: «Зверев оседлал тему Байкала, это модно в мире — знаменитости за экологию. Байкал мог поддержать и Максим Галкин, например, но сделал это Зверев. Люди у нас могут из-за зарплат не выходить на митинг, а за Байкал — выйдут», — говорит Цыренов.

А на вопрос, почему тогда «бонусы» от экологической повестки не получают коммунисты, которые тоже выступают в защиту Байкала, он отвечает так: «Для избирателя коммунисты — политики, им как бы положено быть за Байкал. А Зверев — не политик, ему не положено, но он — за Байкал. Его считают представителем простых людей, неважно, что он знаменитость, звезда, в плане водораздела — он с людьми, в Думу пройдет наш».

Баир Цыренов допускает, что к Звереву может переметнуться часть электората коммунистов. «Люди стали несистемно мыслить — кидаются от одного к другому кандидату. Я за одного голосовал, а сейчас пойду за другого — он ярче и громче», — вздыхает он.

При этом коммунист обращает внимание, что люди готовы поддержать Зверева, даже не понимая, в чем состоит его программа хотя бы в общем виде: «Даже на Байкале — что он конкретно предлагает делать? Перечислить проблемы просто, а как их решать?»

«А вы ставленник Путина?»

На встречу с Вячеславом Дамдинцуруновым в поселке Иволгинск приходят в основном бюджетники и представители территориального общественного самоуправления — они спрашивают кандидата от ЕР в основном о ремонте в школах и незасыпанных канавах на улицах. Рядом с кандидатом стоит глава района Виктор Очиров, который периодически вступает в разговор с уточнениями, что проблемы скоро будут решены, или предлагает собравшимся зайти к нему и обсудить это там.

«А вы ставленник Путина?» — задает вопрос Дамдинцурунову одна из жительниц Иволгинска. Пока тот думает над ответом, автор вопроса отходит подальше.

Жители Оронгойского сельского поселения (среди которых тоже немало бюджетников) жалуются ему на то, что на водоеме, из которого идет питьевая вода, отдыхают городские жители. Рядом с кандидатом стоит глава поселения Жамсо Цыренжапов, у которого тоже есть своя жалоба: Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, поэтому здесь теперь тоже раздают «дальневосточные гектары». Главу села беспокоит, что гектары нарезают прямо среди полей, из-за этого трудно работать местным фермерам.

Кандидат от «Единой России» ездит по районам на старом внедорожнике Toyota: Дамдинцурунов и его технологи стараются выдержать образ «своего парня». Получается не всегда: собравшиеся видят в нем прежде всего чиновника, а из-за того, что на встречах с кандидатом часто много бюджетников, некоторые встречи кажутся подготовленными заранее.

Сам Дамдинцурунов отвергает предположение корреспондента «Медузы», что встречи людей с ним срежиссированы. «Мы никого не сгоняем — заставишь человека прийти на встречу, он-то придет против своей воли, но потом проголосует против. А запретить тем же бюджетникам приходить на встречи мы не можем», — уверяет он.

В начале встречи кандидат от ЕР рассказывает, что вырос в селе Катангар (сейчас это Забайкальский край), а большую часть детства провел в семье дедушки и бабушки. Учился на преподавателя физкультуры в техникуме, потом — в Бурятском университете. В 1999 году Дамдинцурунов стал чемпионом России по тайскому боксу, а затем поступил в аспирантуру Российского госуниверситета физкультуры и спорта (Москва), потом занимал там пост проректора.

Министром спорта Бурятии он стал в 2017 году: глава республики Алексей Цыденов пригласил его поучаствовать в конкурсе, который Дамдинцурунов предсказуемо выиграл. Один из близких к администрации региона собеседников «Медузы» утверждает, что это назначение поддерживал тогда и Хамбо-лама. «Он, как и я, физрук по профессии», — говорит Дамдинцурунов.

Разговаривая с избирателями, Дамдинцурунов не скрывает, что выдвинуться в депутаты его попросил глава республики, в этой связи он часто говорит «мы» вместо «я» и называет себя «членом команды». Часть жителей республики, с которыми беседовал корреспондент «Медузы», говорили, что считают единоросса «москвичом» — так как он рано уехал в столицу и начинал свою карьеру там.

Действующий депутат Госдумы по округу, единоросс Алдар Дамдинов — тоже бывший министр, только возглавлял он министерство образования Бурятии. «У нас есть живой пример депутата, от которого нет пользы. Почему мы снова на те же грабли наступаем? Глава республики такой человек, он выдвигает [в Госдуму] людей из своего окружения, и это уже не демократия, а назначение депутата», — возмущается режиссер Артем Бурлов.

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Коммунист Баир Цыренов тоже ездит по районам: в Улан-Удэ он и так достаточно известен, в том числе по участию в протестных акциях. По словам коммуниста, с проведением встреч у него возникают трудности: «Назначена встреча, потом звонят из администрации — мы зал не можем предоставить из-за пандемии».

Цыренов говорит, что люди во время бесед уже почти перестали жаловаться на «общие вопросы» вроде размера зарплат и пенсий или роста цен. «Для жалоб на общие проблемы есть посты и сторис в интернете, а на встречах говорят: „Дорогу нужно сделать, освещение провести“, — объясняет он. — К этому долго вела власть, которая говорила: „Где ваши реальные дела? Решите проблемы конкретного Иван Иваныча в конкретной деревне“».

Главу Бурятии Цыренов критикует не только за пиар-стратегию, но и за то, что Алексей Цыденов, по его мнению, занимается «ручным управлением», за которое его недолюбливают даже члены собственной команды: «Он очень авторитарный, мини-Путин». Депутат от КПРФ утверждает, что рейтинги главы республики сейчас падают, хотя изначально его приняли неплохо. «Он зашел идеально — не чересчур бурятский, не местный, не выходец из бурятского клана, который будет действовать в его и своих интересах», — вспоминает коммунист.

Цыренов считает, что примерно так же сейчас в республике воспринимают кандидата в Госдуму Сергея Зверева.

Красный пояс и «Умное голосование»

Бурятия традиционно хорошо поддерживает КПРФ: на выборах в Госдуму 2016 года коммунисты получили здесь 20,6% голосов при общем результате по стране 13,3%, а на выборах в Народный хурал Бурятии Компартия получила 26% голосов по партийным спискам.

Во многом этот результат объясняется тем, что региональное отделение КПРФ в Бурятии возглавляет экс-сенатор Вячеслав Мархаев. «Вячеслав Михайлович — уважаемый человек. Если бы он в свое время согласился вступить в „Единую Россию“, то [экс-главы республики Вячеслава] Наговицына и Алексея Самбуевича тут могло и не быть», — смеется один из республиканских чиновников.

Сам Мархаев в разговоре с «Медузой» заявляет, что в Бурятии из всех трех регионов, которые входят в его территориальную группу, работать сложнее всего.

«Руководство республики обеспокоено растущими рейтингами КПРФ, а как поддержать ЕР? Против нас власти выдвинули немалое количество партий-спойлеров. ЛДПР вроде оппозиция, но будут говорить, как обычно, в негативе только про КПРФ и ее лидеров, а ЕР как будто не существует! А для Коммунистической партии „Коммунисты России“ — это очередной „сенокос“, как обычно, вводят в заблуждение наших избирателей, ведь многие путаются в названиях партий! В череде спойлеров „Партия пенсионеров“, „Новые люди“, „Зеленая альтернатива“, „Гражданская платформа“ — и другие», — заявляет корреспонденту «Медузы» Вячеслав Мархаев.

Политические события на федеральном уровне Мархаева тоже волнуют. «Сколько у нас в стране политзаключенных? Павла Грудинина с выборов сняли, [саратовского депутата от КПРФ Николая] Бондаренко тоже хотят снять. Вы второй Хабаровск по всей стране хотите?» — негодует он. Администрацию республики Мархаев упрекает за агрессивное применение политтехнологий: «С приходом Цыденова в республике отменены практически все прямые выборы разных уровней. В кампаниях власть постоянно использует грязные технологии — но народ-то лучше от этого не живет. Мы считаем, что закон в Бурятии сейчас —понятие относительное».

Об участии Сергея Зверева в выборах Мархаев говорит осторожно: «Если он идет от чистого сердца, то это можно поприветствовать, если как спойлер — то это поставит на всей его политической карьере жирную точку».

В условиях небольшого отрыва трех основных кандидатов по округу значимую роль могут сыграть рекомендации «Умного голосования». Артем Бурлов говорит, что будет руководствоваться именно ими. «Мы видели поддержку [местных] коммунистов на митингах, они стояли вместе с нами под дубинками, хотя к ним тоже есть вопросы. Почему в общефедеральной части списка КПРФ нет Мархаева, [экс-губернатора Иркутской области Сергея] Левченко? Значит, какие-то договоренности у Зюганова с АП есть — это отталкивает. Если „Умное голосование“ порекомендует Зверева — то Зверев», — говорит Бурлов.

Близкий к АП собеседник «Медузы» говорит, что в теории Сергея Зверева могут снять с выборов в Бурятии и что партия «Зеленые» вполне управляема, но такой сценарий чреват последствиями. «Был вариант перемещения Зверева в округ по Иркутской области — он там тоже популярен, но он отказался. Если его снять или он снимется сам — протестный избиратель перетечет к коммунисту. Даже критиковать его трудно — он будет восприниматься как гонимый», — констатирует он.

Андрей Перцев

Оригинал материала: Медуза*

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.