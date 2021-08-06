 

В каких районах Подмосковья худшая коронавирусная ситуация

06.08.2021, 13:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувший четверг в Московской области было выявлено 1394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья худшими стали Мытищи и Одинцовский округ с 136 и 122 заболеваниями соответственно. За ними следует Пушкино, где зафиксировали 104 новых случая. Помимо него в пятёрку антилидеров также попали Балашиха и Королёв с 84 и 82 новыми заражениями соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Личное: Яркая и беременная

28.01 / Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм “Алые паруса”

04.04 / Употребление полуфабрикатов приводит к развитию рака

15.05 / Получше любого фильтра: комнатные растения, которые не только вырабатывают кислород, но и очищают воздух от токсинов

16.10 / Вопрос дня: Как ожирение влияет на лечение Covid-19?

28.07 / Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

21.09 / «ДОМ-2»: Беременную Левченко госпитализировали после ссоры с Блюменкранцем

03.06 / Семейная идиллия: Карли Клосс на прогулке с сыном и свекровью в Нью-Йорке

01.03 / Скандалы: Декларация прав администрации президента

26.03 / Мнение: Ключевые регионы в экономике, бедность древних городов и губернаторы-коррупционеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика