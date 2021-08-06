В каких районах Подмосковья худшая коронавирусная ситуация

За минувший четверг в Московской области было выявлено 1394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья худшими стали Мытищи и Одинцовский округ с 136 и 122 заболеваниями соответственно. За ними следует Пушкино, где зафиксировали 104 новых случая. Помимо него в пятёрку антилидеров также попали Балашиха и Королёв с 84 и 82 новыми заражениями соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.