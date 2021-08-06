Мнение: Какая шаткая система

Вчера террор доехал до СМИ Ходорковского. Закрыты все его медийные проекты на территории России. Обвинение стандартное – разжигали, призывали, потворствовали экстремизму, иностранные агенты. Хотя как раз здесь ни о каких призывах вести речь не получается – они просто информировали о том, что официоз либо вообще не освещал, либо беспробудно лгал.

Проблема борьбы с журналистами в том, что вместо демонстрации силы режим демонстрирует критическую слабость. "…Какая шаткая система, если её может разрушить пригоршня ягод…" Фраза из "Голодных игр" полностью соответствует путинской России. Она настолько слаба, что пугается себя в зеркале. Сильные и уверенные не истерят и не бьются в падучей, даже увидев свое отображение.

—