Вышла из комы и запела – Личное мнение

Если вы думали, что очнувшаяся певица Максим больше не появится в новостях, то вы ошиблись.

Новый вопрос, которым нас всех хотят озадачить, в том, сможет ли дальше петь Марина?



Вышла из комы. Фото: Соцсети

Из полуторамесячной комы вышла. От ИВЛ отключили. Жить теперь точно будет. Что бы ещё такое придумать? Ну, да — спросить, будет ли она петь?

Феномен Началовой — я так для себя называю происходящее. Кто помнил о ней, пока она не умерла?

Вот и Максим лет 20 назад что-то там пела. Зато теперь вдруг всех интересует, сможет ли она дальше петь?

«После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придётся забыть», — рассказывает врач, который видел Максим лишь по телевизору, корреспонденту Московского комсомольца.

А ничего, что до ИВЛ эта Максим была уже всеми забыта? Так почему тогда вас интересует, сможет ли она дальше петь?

Всё это, простите, напоминает мне какой-то фарс на смерти. Сначала ей стало плохо, затем лучше, потом… А потом Максим вдруг внезапно выздоровела — говорить больше не о чем.

Чем бы ещё подогреть слухи о ней? Ну, давайте гадать, сможет ли она дальше петь.

Вот только кому-то, кроме её пиар-директора, есть до этого дело? Честно скажите: вам прямо-таки нужно, чтобы Максим громко пела? Или спокойно переживёте без этого?

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