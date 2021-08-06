Появилось видео с места побега заключенных из ИВС в Подмосковье

Следственный комитет (СК) опубликовал видео с места побега пятерых человек из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье.

На кадрах можно видеть камеру, из которой бежали заключенные, посреди нее стол с нардами. Сотрудник СК осматривает помещения, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.

В причастности к организации побега заподозрили полицейских.