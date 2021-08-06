Социальная газификация в Ростовской области охватит до 150 тыс. домовладений

В Ростовской области социальная газификация охватит до 150 тыс. домовладений в более 1 тыс. населенных пунктов, сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе церемонии пуска газа в хуторе Сухой Пролетарского района. Газификация поселения стала возможна после строительства межпоселкового газопровода от станицы Будденовской через хутор Наумовский.

Турчак напомнил, что по инициативе депутатов «Единой России», которую поддержал президент РФ Владимир Путин, в стране запущена масштабная программа социальной догазификации. Для ряда категорий граждан расходы на подведение газа непосредственно к дому и закупка газового оборудования являются неподъемными. В связи с этим в 32 регионах РФ местные власти уже разработали свои программы поддержки льготников – пенсионеров, ветеранов, многодетных семей. Они получат минимально необходимый набор оборудования либо со значительной скидкой (25-75%), либо бесплатно. Однако далеко не все регионы могут себе позволить такие программы в рамках своего бюджета, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«На прошлой неделе я встречался с вице-премьером Александром Новаком, и мы договорились, что мы на федеральном уровне в течение месяца должны выйти на единые подходы. Чтобы в каждом регионе вот эти категории граждан были одинаковыми», – сообщил Турчак, добавив, что нуждающимся регионам будет оказана федеральная поддержка на реализацию таких льгот.

Кроме того, людям, которые успели подключиться к газораспределительным сетям за деньги после анонсирования программы социальной газификации в послании президента, будут возмещены все расходы. «Принято принципиальное решение на федеральном уровне: все люди, кто с 21 апреля по настоящий момент подключил газ до границы земельного участка за свои деньги, эти деньги будут 100% компенсированы. Потому что это несправедливо – президент озвучил, а сама программа появилась через два месяца», – отметил Турчак.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что в ближайшее время на областном уровне будут разработаны меры поддержки льготников. «Мы этой работой занимаемся, и внесем в ближайшее время в Законодательное собрание Ростовской области свои предложения по поддержке населения и определенных категорий. Это принципиальная задача – находить решения, чтобы селяне чувствовали себя нормально, где бы они ни проживали в Ростовской области», – сообщил он.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.