 

По делу о покушении на премьера Сент-Винсента и Гренадин задержана женщина

06.08.2021, 13:10, Новости дня
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Полиция Сент-Винсента и Гренадин задержала женщину по делу о покушении на главу правительства страны Ральфа Гонсалвиша, который получил ранение головы на митинге противников обязательной вакцинации от коронавируса.

«Хочу сказать, что задержана женщина, может, последуют и другие (задержания). Она хотела извиниться перед премьер-министром, но я сказал нет», – сказала сенатор правительства Джулиана Франсиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал News784.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш. Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих. Гонсалвеш находится в одной из больниц.



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