 

Ученые из 4 стран БРИКС совместно создадут математическую модель развития пандемии

06.08.2021, 12:56, Разное
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Исследование организует Индия, которая в этом году стала председателем БРИКС. Предполагается, что ученые из четырех стран блока проведут геномное секвенирование коронавируса и создадут математическую модель пандемии.

«Это поможет отслеживать генетические мутации и повторные комбинации, а также делать прогнозы относительно будущего его распространения», — говорится в заявлении индийских властей.

В настоящее время уже составлен план исследований с учетом накопленного опыта исследователей и инженеров из всех четырех стран. В частности, Индия и Бразилия будут оценивать распространение SARS-CoV-2 в образцах окружающей среды с помощью анализа метагенома для эпидемиологического надзора на основе сточных вод. Российские и китайские ученые займутся выявлением патогена в режиме реального времени посредством ПЦР-тестирования. Они будут исследовать в мазках из носоглотки зараженных пациентов геномную изменчивость SARS-CoV-2, сравнительную геномику и и проводить филогенетический анализ.

В дальнейшем собранные данные из Индии, Китая, РФ и Бразилии будут объединены для разработки математических моделей для анализа мутаций, прогнозирования распространения распространения и динамики вируса.

«База данных, разработанная международной группой, также будет сравнивать распространение и выживаемость вируса в разных регионах и обеспечивать наблюдение для раннего предупреждения», — сообщают индийские СМИ.

Ранее страны БРИКС заявили о намерении создать совместный исследовательский центр по разработке вакцин. Это объяснялось необходимостью справедливого и равноправного доступа к эффективным и недорогим вакцинам в разных странах.



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