 

В Киеве задержали активную участницу ИГИЛ, которую искал Интерпол – СБУ

06.08.2021, 12:55, Новости дня
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По данным спецслужбы, задержанная – гражданка одной из стран Центральной Азии и является активной участницей террористической организации. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии, сообщают в СБУ.

“Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, она на основании представления заведомо ложных сведений получила вид на жительство”, – говорится в сообщении. 

Суд применил к задержанной меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Контекст:

ИГИЛ (“Исламское государство Ирака и Леванта”) – международная исламистская террористическая организация, созданная в 1999 году.

Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

Евросоюз вводил санкции против ИГИЛ, в 2021 году к ним присоединилась Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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