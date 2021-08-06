 

“В США говорят об Украине с энтузиазмом”. В ОП рассказали детали встречи Ермака и Кулебы с Блинкеном

06.08.2021, 12:55, Новости дня
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Об этом проинформировал сайт ОП. 

Собеседники говорили о реформах в Украине, войне на Донбассе, энергетической безопасности Украины и европейского региона, а также о развитии украинско-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сфере, сказано в релизе. 

“Энтони Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Государственный секретарь США заявил о безоговорочной поддержке Крымской платформы со стороны Соединенных Штатов Америки”, – подчеркнули в Офисе президента. 

Блинкен отметил в Twitter, что рад встрече, и опубликовал снимок с Кулебой. 

Pleased to meet with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba and Head of the Presidential Office Andriy Yermak to reaffirm our support for Ukraine and prepare to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUA to Washington later this month. pic.twitter.com/U5wR92WSdC

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 5, 2021

Ермак в Facebook написал, что доволен результатом переговоров с госсекретарем. 

“Не могу не отметить энтузиазм и уважение представителей Соединенных Штатов, когда они говорят об Украине. Такими и должны быть отношения наших государств”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4110934472293737&id=100001316744918

Контекст:

Ермак и Кулеба начали свой визит в США 4 августа. Кроме Блинкена, они встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. По оценке посла Украины в США Оксаны Маркаровой, это были “очень хорошие содержательные встречи”. Она говорит, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую. 

Визит Зеленского в США должен состояться 30 августа. Главной темой поездки и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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