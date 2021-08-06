 

Чечевица: польза и вред

06.08.2021, 12:55, Новости дня
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Все виды чечевицы содержат одинаковый спектр полезных свойств, который время приготовления блюд варьируется в зависимости от сорта этой крупы.

Коричневую чечевицу, в отличие от других видов, нужно на 30–40 минут замачивать перед варкой. Варить около 30 минут. Зеленую чечевицу – 10, красную – 15, белую – 25 мин, черную – 20 минут.

Фото: depositphotos.com

Чечевица содержит витамины А, В, Е, РР, бета-каротин, марганец, цинк, йод, медь, кобальт, хром, бор, серу, селен, фосфор, титан, магний, калий, железо, клетчатку, сахар, аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. За счет высокого содержания белка чечевицу считают альтернативой мясу по питательным свойствам.

Чечевица ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение. Она способствует снижению уровня сахара в крови. Продукт повышает гемоглобин и благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, полезен для почек и печени. Эта крупа в рационе укрепляет иммунитет, благотворно влияет на состояние кожи и волос, успокаивает нервную систему, помогает вернуться к нормальной жизни при депрессиях.

Необходимо запомнить, что чечевицу категорически запрещено употреблять в сыром виде, поскольку в крупе содержатся токсичные вещества. Они разрушаются при термической обработке.

Чрезмерное употребление чечевицы вызывает вздутие живота, расстройство желудка. Продукт не следует есть людям, страдающим подагрой.

С какого возраста можно давать чечевицу детям

Если ребенок не склонен к аллергии, можно давать ему чечевицу до года. Об этом сообщает сайт “Уроки для мам”. Отмечается, что блюдо должно быть многокомпонентным: содержать мясо, овощи и зелень. Перед введением чечевицы в рацион ребенка нужно проконсультироваться с педиатром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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