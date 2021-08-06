 

СБУ разоблачила украинского военного, который собирал разведданные для военной разведки РФ

06.08.2021, 12:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны Украины, в частности о мобилизационных мероприятиях.

Для хранения и переправки информации за границу военнослужащий использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.

Разоблаченному агенту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / В Барнауле по делу о госизмене арестован военнослужащий РВСН

07.12 / Водителю прострелили ногу из-за громкой музыки в Петербурге

28.09 / Хайек сделала фото пальцами ног

03.07 / РПЦ указала Эрдогану на последствия превращения собора Святой Софии в мечеть

24.08 / В ВОЗ предостерегли от использования плазмы переболевших COVID-19 для лечения болезни

06.03 / В Хабаровском крае после схода с рельсов вагонов с нефтью возбудили дело

07.07 / “Глаз не оторвать!”. Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Киев

30.08 / Пик второй волны коронавируса в Японии пройден

07.11 / Блогеров возмутило видео с заполняющим бюллетени сотрудником избиркома в США

12.09 / Дефицит бюджета США превысил $3 трлн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика