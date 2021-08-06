Офис генпрокурора завершил дисциплинарное производство, которое не позволяло уволить Мамедова – юристы

Кадровая комиссия Офиса генпрокурора считает, что из-за отсутствия допуска к государственной тайне Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности.

“Это и является достаточным и единственным основанием для его увольнения с административной должности заместителя генпрокурора”, – отметила юрфирма.

Каких-либо претензий относительно профессиональных качеств Мамедова комиссия не высказала.

Таким образом, отметили юристы, Мамедова должны уволить из органов прокуратуры на основании поданного им заявления. В конце июля в Офисе Генпрокурора ему отказали в увольнении по собственному желанию, ссылаясь на наличие открытого дисциплинарного производства. Теперь оно завершено.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4236307253123026

Поводом для открытия дисциплинарного производства ведомством стало решение СБУ об отказе в предоставлении допуска к государственной тайне “из-за сообщения недостоверных сведений”: Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова. Из-за этого против него также зарегистрировано уголовное производство.

В фирме “Миллер” отметили, что эта информация содержится в открытых источниках, в частности, в ежегодной декларации. “Соответственно, Гюндуз Мамедов не ставил цель скрыть эти данные, поэтому, вероятно, отказ в доступе по этой причине является формальностью. Цель – административное давление для дальнейшего освобождения”, – считают юристы.

Они добавили, что Мамедов подал обновленный пакет документов для доступа к гостайне, однако ответа так и не получил.

Контекст:

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства “департаментом войны” из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы “нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне”.

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.

26 июля адвокаты проинформировали, что Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве. Причиной указали давление со стороны руководства Офиса генпрокурора и СБУ.

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