 

Беларусь блокирует возвращение нелегалов на границе с Литвой. Мигрантов не пускают люди со щитами

06.08.2021, 12:53, Новости дня
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На видеокадрах – группа мигрантов, застрявшая на нейтральной полосе на белорусско-литовской границе.

В Литву нелегалов не пускали, а их возвращение в Беларусь блокировали люди со щитами.

Ранее, 1 августа в Шальчининкайском районе Литвы Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex с вертолета выявило группу нелегальных мигрантов в сопровождении автомобиля. По информации министерства внутренних дел Литвы, машины этой модели используют сотрудники Госпогранкомитета Беларуси.

В МВД Литвы заявляли 3 августа, что пограничники могут применять “все необходимые меры”, чтобы остановить нелегальную миграцию в страну. Литва начала возвращать в Беларусь “десятки мигрантов”, отмечали в правоохранительном ведомстве.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.

Контекст:

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси. 

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, “использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair”.

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода решили предоставитьУкраина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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