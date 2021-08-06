“Бабушка”. Мадонна поностальгировала в завязанном под подбородком платке возле играющего патефона

Певица позирует в кадре в платке, завязанном на узел под подбородком. Свой образ она дополнила перчатками и темными очками. Слушая играющую на патефоне мелодию, Мадонна начала подпевать

“Чувство ностальгии по времени, когда нам не приходилось жить в страхе”, – подписала она видео.

“Бабушка”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

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