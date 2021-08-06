 

Врачи обнаружили на стопах опасный симптом диабета второго типа

06.08.2021, 12:48, Разное
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Британские врачи предупреждают о новом опасном симптоме диабета второго типа на стопах. Если вовремя не принять меры, это может привести к ампутации ноги.
Расстройства обмена веществ могут быть крайне опасными и привести даже к потере конечностей или смерти. Как показывает статистика, особенный риск несёт в себе диабет второго типа. Избежать тяжёлых последствий можно, контролируя высокое содержание сахара в крови. При этом определить наличие именно данного заболевания не всегда просто. В ряде случаев его симптоматика не является очевидной, поэтому медики из Великобритании обращают внимание на некоторые симптомы на ногах.

Определить заболевание метаболизма можно по внешнему виду стоп, уверены врачи. На ней появляются долгое время не заживающие язвы, которые несут в себе опасность инфицирования организма через открытые раны. Диабет воздействует как на состояние как кожи и кровеносных сосудов, так и нервных окончаний. Если вовремя не предпринять экстренные меры для лечения, можно потерять поражённую руку или ногу.

Чтобы сохранить здоровье и избежать нежелательных последствий, врачи рекомендуют регулярно осматривать свои стопы. Любая ранка, трещина или язва на них может сигнализировать о диабете второго типа. Сам человек может не замечать повреждений из-за низкой чувствительности вследствие повреждений нервов.

Источник: ufatime.ru



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