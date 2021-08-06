Скандалы: Культурный захват

Как государственные музеи с помощью силовиков забирают у частных владельцев ценные картины и экспонаты

Два дня назад в тюменский Музей частных коллекций пришли сотрудники ФСБ. Они объявили, что в помещении проводится спецоперация, и под этим предлогом начали выносить экспонаты. По словам директора музея Гая Першинга, в происходящем участвовала неизвестная ему сотрудница Музейного комплекса имени Словцова, которая ходила вдоль витрин, говорила, что ей нравится, а силовики это забирали.

В Музее частных коллекций уверены, что операция прошла по заказу тюменских музейщиков, которые хотят пополнить свои фонды за чужой счет. Подобные случаи, когда государственные музеи или силовики пытаются получить в свои руки экспонаты из частных коллекций, происходят в России не впервые.

Частная картина Брюллова и «Русский музей»

В 2002 году коллекционеры из Германии Александр и Ирина Певзнер купили у русского православного храма в Брюсселе картину Карла Брюллова «Христос во гробе», причем ее авторство было не подтверждено. В 2003 году Певзнер завез картину в Россию и предоставил ее Государственному русскому музею на экспертизу. Как только музей подтвердил, что картина подлинная, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило дело о контрабандном ввозе картины. Декларацию о ввозе у Певзнера изъяли, а картину оставили в музее.

Уже 15 лет Певзнер пытается доказать, что картина была законно им куплена. В 2010 году суд Санкт-Петербурга дважды признавал, что отказ следствия вернуть картину владельцу и прекратить уголовное дело необоснован. Но после этого в ФСБ неожиданно пришли с повинной два сотрудника таможни, которые заявили, что якобы оформили липовую декларацию о ввозе картины в 2003 году за вознаграждение. Коллекционер это отрицал, а таможенников к ответственности так и не привлекли.

В 2012 году расследование дела против Певзнера было завершено, а дело закрыто за истечением срока давности. Еще несколько лет суды принимали решение о конфискации картины, а другие суды отменяли это решение, и все это время полотно находилось в Русском музее, но выставлять его для зрителей музей не имел права. Минкульт при этом находился на стороне Певзнера.

Но в марте 2021 года заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей (главный хранитель) Ольга Бабина сообщила ТАСС, что больше ограничений по использованию картины у музея нет. А распоряжений из Министерства культуры РФ относительно произведения не поступало.

Подлинник Тициана и Пушкинский музей

В августе 2005 года бизнесмен и коллекционер Владимир Логвиненко обратился к специалисту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина с просьбой провести экспертизу картины, которая, по его мнению, была копией работы Тициана «Венера и Адонис» из музея Прадо. Но эксперт выяснила, что именно у бизнесмена хранился подлинник художника, написанный в 1554 году.

В 2017 году картину впервые публично показали в России, в Пушкинском музее, на выставке «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе». Но музей не захотел быстро отдавать картину и заключил с ее владельцем договор на год, чтобы оставить картину в экспозиции до декабря 2018 года.

Но перед тем, как срок истек, директор музея Марина Лошак сказала журналистам, что музей рассчитывает купить картину. По ее словам, владелец не отвечал музею на предложения по цене, а срок действия договора закончился — музей обязан был вывезти картину, иначе его могли оштрафовать. Пушкинский музей до сих пор готов купить произведение, и периодически его сотрудники говорят об этом публично.

Где сейчас находится картина — неизвестно. Возможно, она хранится в Швейцарии, где зарегистрирована компания Gollner Management, через которую ведет переговоры Логвиненко.

Центр Рерихов и Музей Востока

Еще в 1984 году в Музее Востока оказались 288 картин художников Николая и Святослава Рерихов. Там проводилась крупная выставка в честь 80-летия Святослава Рериха. А когда проект закрылся, произведения остались в музее из-за лучших условий хранения, сообщало РИА «Новости».

При этом картины оставались собственностью Рериха и в музее находились формально. В 1993 году, когда Рерих умер, картины включили в государственный музейный фонд.

С 1990-х центр Рерихов судится с Музеем Востока за картины, а также другие вещи семьи. Много лет две организации судились. В 2011 году Хамовнический суд Москвы признал за центром право на наследство Рерихов, но в 2014 году Мосгорсуд отменил это решение. Более того, в 2017 году в центре прошла спецоперация ГСУ МВД по Москве по уголовному делу, в ходе которой оттуда вывезли все экспонаты.

На сайте центра до сих пор говорится, что с 28 апреля 2017 года работа общественного Музея имени Н. К. Рериха «остановлена в связи с незаконным захватом наследия Рерихов, усадьбы Лопухиных, в которой был размещен общественный Музей, и другого имущества, принадлежащего МЦР, Государственным Музеем Востока при участии Министерства культуры РФ».

«Просто коробки» монет и ФСБ

В 2018 году Московское управление ФСБ заявило, что в Коломне поймали «черного археолога» Михаила Амосова, который незаконно получил тысячи монет. У него дома были найдены клад серебряных дирхемов (арабская монета времен Золотой Орды), уникальные монеты Киевской Руси, кошельки с монетами Ивана Грозного и Петра Первого. Амосов — известный нумизмат и коллекционер, но силовики решили, что мужчина также занимался незаконными археологическими раскопками.

Сам Амосов рассказывал, что коллекционировать монеты начал еще будучи школьником. В 2012 году его собрание было полностью укомплектовано, и в 2014 году он создал в городе музей коломенских денег. Жемчужиной его коллекции была отчеканенная в Коломне монета начала XV века — эпохи правления князя Василия Первого (сына Дмитрия Донского).

Но через год после открытия у музея начались проблемы, по официальной версии, из-за того, что коллекционер не поставил часть коллекции на учет — это дорого и сложно. Как рассказывал мужчина изданию «Московский комсомолец», ему поступило «недвусмысленное предложение» от НКО «Город-музей», который был арендодателем муниципального здания, где находился городской музей. «Мне предложили статус почетного гражданина Коломны. Но с одним условием — я отдаю коллекцию государству. Я отказался», — говорил Амосов. После этого с ним не продлили договор аренды, и музей пришлось закрыть. Городская общественность была удивлена и встала на сторону создателя музея.

После этого к нему пришла ФСБ, которая изъяла коллекцию. В протоколе обследования помещений список артефактов отсутствовал, в нем просто перечислялись коробки.

Ольга Балюк