 

Шмелева: предложение об открытии спортивных классов в школах будет включено в программу “ЕР”

06.08.2021, 12:42, Разное
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На встрече Елена Шмелева сообщила, что предложение об открытии специализированных спортивных классов в школах будет включено в народную программу “Единой России”. Она надеется, что это будет реализовано в скором времени.

Руководитель “Сириуса” отметила, что в образовательном центре такой подход уже реализован. По словам Шмелевой, благодаря интегрированной подготовке школьники смогут принимать участие в соревнованиях и при этом не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин.

Сейчас сопредседатель Центрального штаба ОНФ находится в Самарской области. Во время рабочей поездки Шмелева посетит образовательные учреждения, региональный центр “Вега”, который работает по модели “Сириуса”, а также встретится молодыми учеными, педагогами, учениками, появится на презентации лучших практик области в сфере образования и науки.

Напомним, Шмелева по предложению президента России Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федерального списка “Единой России” на предстоящих парламентских выборах.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Елена Шмелева
во время своей рабочей поездки в Уфу предложила субсидировать школы в малых городах. Глава Республики Башкортостан Айбулат Хажин попросил сопредседателя Центрального штаба ОНФ помочь распространить эту инициативу на более широкий список учреждений.



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