Россиянам хотят выплачивать по 10 тысяч рублей за прохождение диспансеризации

Россиянам, которые систематически проходят бесплатную диспансеризацию, нужно выплачивать пособия. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Волынец считает, что за прохождение диспансеризации без пропусков гражданам следует платить по 10 тысяч рублей каждые три года. Своё предложение она направила министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, сообщает телеканал “360”.

Омбудсмен пояснила, что благодаря этому серьёзные заболевания у граждан будут чаще выявлять на ранних стадиях, что позволит избежать сложной терапии и связанных с ней больших трат бюджетных средств, пишет RT.