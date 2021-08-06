 

Мнение: Камеди-стайл

06.08.2021, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый канал, как обычно, пробил очередное дно, пошутив про новозеландского тяжелоатлета-трансгендера. Шуточка вышла в путинском стиле – несмешная, ниже пояса и тупая. Все, как вы любите.

Вместо нормального серьезного разговора о том, что абсурдная ситуация вокруг западной толерантности приводит к абсурдным последствиям, с которыми непонятно, что делать – плоский юмор "Камеди-стайл". Для идиотов. Логично, что МОК вцепился и потребовал извинений, которые тут же были принесены – как же, обидели партнеров.

Дикий уровень российских СМИ уже давно вызывает интерес лишь очередным дном своего падения, на который они опускаются – передачи из кроманьонских пещер в условиях полной монополии государства на информацию ни к чему иному и не могут привести. Тем более, что в персоналистской диктатуре по определению вся вертикаль копирует Главного начальника. При Ельцине все бегали с ракетками, при Путине все нацепили часы на правую руку и натужно шутят про гениталии.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / 300 километров до смерти

20.03 / Мнение: Володин проговорился о тайне власти?

28.09 / Навальный поблагодарил навещавшую его в больнице Меркель

18.07 / Мнение: Буйство стихии или климатическое оружие?

21.07 / Королева Рания встретилась с женой главы NASA в Вашингтоне

30.06 / Мария Порошина о разводе после 17 лет брака и рождении пятого ребенка: “Сыном забеременела спустя 5 месяцев после расставания с Ильей”

26.01 / Физик из Великобритании рассказал о наступлении неизбежного конца света

10.12 / Названа причина смерти знаменитого итальянского футболиста Паоло Росси

03.02 / Осудить дважды за то, чего не было

15.05 / Ученые из Нидерландов раскрыли механизм возникновения любопытства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика