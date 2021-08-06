Мнение: Камеди-стайл

Первый канал, как обычно, пробил очередное дно, пошутив про новозеландского тяжелоатлета-трансгендера. Шуточка вышла в путинском стиле – несмешная, ниже пояса и тупая. Все, как вы любите.

Вместо нормального серьезного разговора о том, что абсурдная ситуация вокруг западной толерантности приводит к абсурдным последствиям, с которыми непонятно, что делать – плоский юмор "Камеди-стайл". Для идиотов. Логично, что МОК вцепился и потребовал извинений, которые тут же были принесены – как же, обидели партнеров.

Дикий уровень российских СМИ уже давно вызывает интерес лишь очередным дном своего падения, на который они опускаются – передачи из кроманьонских пещер в условиях полной монополии государства на информацию ни к чему иному и не могут привести. Тем более, что в персоналистской диктатуре по определению вся вертикаль копирует Главного начальника. При Ельцине все бегали с ракетками, при Путине все нацепили часы на правую руку и натужно шутят про гениталии.

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