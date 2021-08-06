Мнение: Витрина капитализма

Главная ошибка осколков СССР заключается в принципиальном нежелании работать. Если бы они были ленивы как греческие философы-дауншифтеры, стойко переносившие тяготы бедности, было бы ещё полбеды. Так ведь нет: наши новые соседи сочетают в своей идеологии нежелание работать с неуёмным желанием хорошо жить.

Официальный план у республик следующий. Вот рядом с нами есть богатый Евросоюз. Сейчас мы с ним крепко зафлиртуем, и Евросоюз возьмёт нас на своё содержание. Вольёт в нашу страну кучу денег и сделает витриной капитализма — назло России.

В качестве примера успеха местные идеологи указывают на Финляндию, на Южную Корею и даже иногда на ФРГ. Дескать, туда Запад вливал огромные инвестиции, и потому-то в этих странах живут на порядок богаче, чем в социалистических двойниках — в Эстонии, КНДР и ГДР.

К счастью или к сожалению, но это миф. План Маршалла был небольшим по объёму, он компенсировал только небольшую часть потерянного в ходе войны. Никаких витрин капитализма вообще не существует, никто не делает никаких витрин.

Во-первых, делать такую витрину глупо, по сугубо финансовым причинам. Даже если у капиталистов и появится желание вбить деньги в рекламу своего образа жизни, они возьмут калькулятор и подсчитают отдачу. После чего выяснится, что миллиард долларов, вложенный в покупку СМИ, даст больший эффект, чем сто миллиардов долларов, вложенных в какую-нибудь страну.

Это одно из базовых правил нашей жизни — прямые усилия дешевле. Если вам нужно сфотографировать дачу с высоты, вы не строите каменную башню по соседству, вы нанимаете фотографа с дроном. Если вам нужен шарф, вы не покупаете ни овцу, ни даже овечью шерсть. Вы идёте в магазин и покупаете там готовый шарф.

Действительно, иногда инвесторы массово вкладываются в какую-то страну, помимо своей собственной. Однако вовсе не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление, а для того, чтобы получить прибыль со своих инвестиций.

Во-вторых, чтобы условный Запад полюбил кого-то до глубины души, нужно быть маленьким и милым. Таким, например, как Лихтенштейн: с благородными элитами и с населением в 40 тысяч человек.

Безнадёжно бедная страна, в которой под властью быдловатых олигархов страдают несколько миллионов простолюдинов, это не Лихтенштейн. Западные миллионеры не будут туда переезжать — по той же причине, по которой даже в сказах если принцы и женятся на крестьянках, то только на молодых и привлекательных.

Условная Южная Корея, которую называют «витриной капитализма», похожа на типичного школьного отличника. Учителя любят отличника, гордятся им и называют «наш славный Пак». Вместе с тем славный Пак стал отличником не потому, что учителя решили сделать из него «витрину школы», а потому что он потел за учебниками, вместо того чтобы играть в футбол с одноклассниками или нюхать клей в подвале. Да, учителя охотно помогают Паку с учёбой, так как умный ученик — это всегда здорово. Однако его сосед по парте Ким напрасно думает, будто достаточно подлизываться к учителю, чтобы стать отличником. Учитель может натянуть подлизе пятёрку с четвёрки, но не с двойки.

После окончания Корейской войны обе половинки Кореи были очень бедны. Корея и до того не благоденствовала, а в ходе боевых действий были разрушены 80% транспортной и промышленной инфраструктуры.

Вместе с тем Южной Корее достались два сильных экономических козыря. Во-первых, её злой брат-близнец, КНДР, выбрал коммунизм, так что Южной Корее не осталось ничего другого, кроме как занять позиции здорового капитализма. Во-вторых, уже в период японской оккупации Южная Корея стала по духу преимущественно протестантской страной, а после 1945 года значительная часть протестантов вынуждена была бежать с севера на юг.

Граждане Южной Кореи, начав с нуля, действовали в соответствии с протестантской трудовой этикой: много и хорошо работали, старались разбогатеть. Как мы видим, это сработало. Счёт на табло — Южная Корея в двадцать раз богаче Северной, она входит в число самых экономически и технологически развитых стран планеты.

То же самое относится и к лютеранской Финляндии, и к католически-протестантской Германии. Привычка работать на совесть неизбежно ведёт к экономическому успеху, который наивные журналисты называют «экономическим чудом». Никакого чуда, конечно, тут нет. Если ты каждый день ходишь в спортзал, в итоге ты получаешь спортивную фигуру. Если ты каждый день напряжённо учишься, в итоге ты становишься образованным человеком. Если ты каждый день выкладываешься на работе, в итоге становишься обеспеченным человеком… при условии, конечно, что живёшь в здоровой капиталистической стране.

При этом никакие стахановские подвиги и прочая штурмовщина в масштабах страны не нужны. К качеству работы японцев и китайцев у многих есть справедливые претензии, да и те же немцы зачастую проводят свой восьмичасовой рабочий день без души, с отключенной головой. Чтобы капитализм показал хорошие результаты, нужно не так и много: чтобы население в среднем работало нормально, и чтобы лучшие работники имели возможность вырасти до владельцев фирм и директоров.

Условная Нигерия бедна, так как там нельзя опереться на среднего работника. Сами нигерийцы с грустью пишет, что обычный их соотечественник, оставленный без строго присмотра начальства, немедленно начнёт заниматься своими делами: или что-нибудь стащит, или просто сядет отдыхать. Также простые нигерийцы предпочитают работать под началом белых, так как из чёрных получаются обычно плохие и несправедливые руководители.

Мы в России идём сейчас по тому же пути, по которому идут Германия, Финляндия, Япония, Китай, Южная Корея и прочие нормальные капиталистические страны. Начав с бедности, мы постепенно выкарабкиваемся на нормальный уровень благосостояния, при этом деловая этика россиян постоянно растёт. Лени и воровства в нашей жизни становится всё меньше, честной работы — всё больше.

К сожалению, большая часть осколков развалившегося СССР свернула в другую сторону. Жители соседних республик предложение поработать воспринимают как оскорбление. Они полагают, что единственный путь к благополучию государства — вхождение в гарем условного Евросоюза на правах любимой наложницы.

Такое состояние ума естественно для людей определённого уровня культуры. Если человек уверен, что всё в жизни достигается при помощи взяток и знакомств, он не будет выкладываться на работе. Он будет искать возможность устроиться по блату к какому-нибудь родственнику, чтобы получать деньги, затрачивая минимум усилий. Читать таким людям проповеди бессмысленно, они их воспримут как издевательство.

Вместе с тем это не значит, что отколовшиеся республики потеряны для нас навсегда. Когда разрыв в уровнях жизни между Россией и соседними странами станет совсем уж большим, лучшие жители этих стран будут стремиться переехать в Россию, получить российский паспорт, перенять нашу культуру и стать более русскими, чем мы сами. Начало этого процесса мы наблюдаем уже сейчас.