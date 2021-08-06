Минимальный набор продуктов питания в июле подешевел на 3,6 процента
06.08.2021, 12:35, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
Россияне дождались сезонного снижения цен, в том числе и на «борщевой набор».
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в июле 2021 года подешевела на 3,6 процента.
Отметим, в июне такой набор подорожал на 5,1 процента, в мае – на 5 процентов (к предыдущему месяцу), в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента. Всего за 6 месяцев (с февраля) стоимость минимального набора продуктов выросла на 12,5 процентов.
Больше всего снизились цены на свежие огурцы – на 29,5 процента, картофель – на 23,1 процента, морковь – на 10,4 процента и лук репчатый – на 9,3 процента.
Больше всего за месяц выросли цены на капусту – на 4,9 процента, карамель – на 4,8 процента, яблоки – на 3,6 процента и сыр – на 2,1 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей
|
Рост стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
410,51
|
510,29
|
513,14
|
100,6%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
274,99
|
91,17
|
91,66
|
100,5%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
159,84
|
186,66
|
186,48
|
99,9%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
633,70
|
95,06
|
95,06
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
152,53
|
176,38
|
177,95
|
100,9%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
195,32
|
11,53
|
11,39
|
98,8%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
634,09
|
96,22
|
95,11
|
98,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
121,23
|
70,62
|
70,72
|
100,1%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
163,99
|
82,21
|
82,00
|
99,7%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
234,30
|
34,78
|
35,15
|
101,1%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
303,16
|
249,52
|
252,63
|
101,2%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
50,62
|
471,81
|
464,02
|
98,3%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
628,79
|
128,36
|
131,00
|
102,1%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
71,28
|
106,76
|
106,92
|
100,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
49,50
|
82,45
|
82,50
|
100,1%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
192,82
|
11,39
|
11,25
|
98,8%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
267,59
|
14,89
|
15,61
|
104,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1232,50
|
50,70
|
51,35
|
101,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
13,43
|
4,08
|
4,08
|
100,0%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2656,66
|
162,67
|
161,61
|
99,3%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
41,61
|
69,43
|
69,35
|
99,9%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
46,57
|
444,38
|
446,30
|
100,4%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
71,48
|
440,13
|
446,75
|
101,5%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
78,94
|
33,27
|
32,89
|
98,9%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
55,13
|
28,07
|
27,57
|
98,2%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
50,14
|
29,95
|
30,50
|
101,8%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
86,50
|
42,55
|
43,25
|
101,6%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
43,88
|
713,13
|
548,50
|
76,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
42,34
|
117,69
|
123,49
|
104,9%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
34,18
|
62,80
|
56,97
|
90,7%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
85,37
|
278,02
|
249,00
|
89,6%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
77,58
|
16,50
|
11,64
|
70,5%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
112,55
|
168,42
|
174,45
|
103,6%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
5081,84
|
4900,28
|
96,4%
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