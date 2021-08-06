Минимальный набор продуктов питания в июле подешевел на 3,6 процента

06.08.2021, 12:35, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа

Россияне дождались сезонного снижения цен, в том числе и на «борщевой набор».

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в июле 2021 года подешевела на 3,6 процента.

Отметим, в июне такой набор подорожал на 5,1 процента, в мае – на 5 процентов (к предыдущему месяцу), в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента. Всего за 6 месяцев (с февраля) стоимость минимального набора продуктов выросла на 12,5 процентов.

Больше всего снизились цены на свежие огурцы – на 29,5 процента, картофель – на 23,1 процента, морковь – на 10,4 процента и лук репчатый – на 9,3 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на капусту – на 4,9 процента, карамель – на 4,8 процента, яблоки – на 3,6 процента и сыр – на 2,1 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.