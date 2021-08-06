Минимальный набор продуктов питания в июле подешевел на 3,6 процента ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Минимальный набор продуктов питания в июле подешевел на 3,6 процента

06.08.2021, 12:35, Детали
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Россияне дождались сезонного снижения цен, в том числе и на «борщевой набор».

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в июле 2021 года подешевела на 3,6 процента.

Отметим, в июне такой набор подорожал на 5,1 процента, в мае – на 5 процентов (к предыдущему месяцу), в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента. Всего за 6 месяцев (с февраля) стоимость минимального набора продуктов выросла на 12,5 процентов.

Больше всего снизились цены на свежие огурцы – на 29,5 процента, картофель – на 23,1 процента, морковь – на 10,4 процента и лук репчатый – на 9,3 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на капусту – на 4,9 процента, карамель – на 4,8 процента, яблоки – на 3,6 процента и сыр – на 2,1 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.

 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей 

Рост стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

410,51

510,29

513,14

100,6%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

274,99

91,17

91,66

100,5%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

159,84

186,66

186,48

99,9%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

633,70

95,06

95,06

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

152,53

176,38

177,95

100,9%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

195,32

11,53

11,39

98,8%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

634,09

96,22

95,11

98,8%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

121,23

70,62

70,72

100,1%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

163,99

82,21

82,00

99,7%

Сметана, кг 

1,80

0,15

234,30

34,78

35,15

101,1%

Творог нежирный, кг 

10,00

0,83

303,16

249,52

252,63

101,2%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

50,62

471,81

464,02

98,3%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

628,79

128,36

131,00

102,1%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

71,28

106,76

106,92

100,1%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

49,50

82,45

82,50

100,1%

Печенье, кг 

0,70

0,06

192,82

11,39

11,25

98,8%

Карамель, кг 

0,70

0,06

267,59

14,89

15,61

104,8%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1232,50

50,70

51,35

101,3%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

13,43

4,08

4,08

100,0%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2656,66

162,67

161,61

99,3%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

41,61

69,43

69,35

99,9%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

46,57

444,38

446,30

100,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

71,48

440,13

446,75

101,5%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

78,94

33,27

32,89

98,9%

Пшено, кг 

6,00

0,50

55,13

28,07

27,57

98,2%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

50,14

29,95

30,50

101,8%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

86,50

42,55

43,25

101,6%

Картофель, кг 

150,00

12,50

43,88

713,13

548,50

76,9%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

42,34

117,69

123,49

104,9%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

34,18

62,80

56,97

90,7%

Морковь, кг 

35,00

2,92

85,37

278,02

249,00

89,6%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

77,58

16,50

11,64

70,5%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

112,55

168,42

174,45

103,6%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

5081,84

4900,28

96,4%



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