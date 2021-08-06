Главаря банды из 90-х приговорили к 25 годам в Москве

Мосгорсуд приговорил бывшего главаря столичной преступной группировки Сергея Захарова к 24 годам и 11 месяцам колонии за двойное убийство и незаконный оборот оружия, сообщили в пресс-службе суда.

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей оглашен приговор в отношении Сергея Захарова, согласно которому он признан виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы», – сказали ТАСС в суде.

Отмечается, что по совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

При этом Захаров в связи с истечением срока давности освобожден от наказания, назначенного по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам. Также он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств и в одном убийстве.

По данным следствия, Захаров в 90-е годы создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником так называемой таганской ОПГ, а затем убить его. За убийство исполнители получили от Захарова по 2,5 тыс. долларов. Также его признали виновным в устранении бывшего участника собственной банды.