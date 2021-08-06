В мире: Зачем США наступают на горло своим оружейникам

США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?

Администрация президента США Джо Байдена готовится огласить новую политику в сфере экспорта вооружений и связать ее с соблюдением прав человека. Как заявили Reuters в администрации, о новых правилах официально будет объявлено в сентябре. «В ряде случаев появятся дополнительные условия для получения одобрения», – добавил источник в Конгрессе США.

По его словам, новая политика создаст сложности при продаже прежде всего автоматического стрелкового оружия и оборудования для наблюдения, которое может использоваться полицией против гражданского населения. Что касается реализации более крупных систем вооружений, таких как зенитно-ракетные комплексы или системы для военного флота, то новые меры смогут лишь замедлить продажу, но таким контрактам все равно дадут зеленый свет.

В самой администрации допускают, что обновленная политика в первую очередь повлияет на продажи оружия Филиппинам, где правозащитные группы призвали к расследованию жестокости силовиков во время рейдов. В частности, неоднократно сообщалось о том, что при борьбе с наркоторговцами те могли уничтожаться на месте без суда и следствия.

Вашингтон считает Манилу стратегически важным союзником по противодействию Китаю в регионе, но плохая репутация местных силовиков побудила Демпартию к тому, чтобы запретить сотрудничество США и Филиппин в области торговли оружием. Впрочем, после угроз президента Дудерте разорвать военное соглашение США, инициатива американских законодателей развития не получила.

Напомним, США являются крупнейшим в мире продавцом оружия, зарабатывая на нем более 175 млрд долларов в год. В период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США шло в страны Ближнего Востока. Только на Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% от общего объема американского экспорта вооружений.

Репутация Эр-Рияда сильно пострадала после убийства в Турции осенью 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи, который выступал с резкой критикой в адрес королевской семьи и особенно наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Однако тогдашний президент США Дональд Трамп сказал, что Эр-Рияд тратит миллиарды «на закупку военной техники у Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и многих других крупных оборонных подрядчиков США», и расторжение контрактов было бы «глупостью».

В этой связи новые правила Байдена, вероятно, станут отходом от политики Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США. Более того, в январе этого года Белый дом ввел временный запрет на продажу вооружения Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Также должны быть пересмотрены договоры о продаже высокоточных боеприпасов.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов уверен: даже если американцы начнут увязывать поставки своих вооружений с правами человека, для российского ВПК ничего не изменится. «В страны, где нарушаются права человека, например, африканские, американцы и так ничего не поставляют. А «серьезные пацаны» вроде Саудовской Аравии всегда смогут найти объяснение, почему им нужно оружие. Как правило, те рынки, с которыми работают американцы, для РФ практически закрыты», – отметил эксперт.

По его словам,

если американцы уйдут с оружейного рынка стран Ближнего Востока, «это не значит, что страны региона сразу же придут за оружием к России».

С тем же Ираком, куда США поставляют оружие, мы и так сотрудничаем.

Эксперт уверен, что на деле данная инициатива Белого дома останется политической декларацией и до реальных ограничений поставок дело не дойдет. «Байден отрабатывает повестку демократов. По факту, возможно, будет разорвана пара сделок, но принципиально ничего не изменится», – заверил собеседник.

В свою очередь руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подчеркивает, что подобные сделки одобряет Конгресс и «решающее слово именно за ним». «С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – уверен эксперт.

Впрочем, Пухов не исключает, что в случае ограничений поставок из США для РФ открывается «окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать».

«Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт.

При этом в конкуренции за новые рынки с Китаем у Москвы есть ряд преимуществ. Российское оружие надежнее и хорошо себя зарекомендовало. «Китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – добавил Пухов.

В то же время военный эксперт Сергей Денисенцев напомнил, что на протяжении десятилетий между США и Саудовской Аравией существовала негласная сделка: саудиты покупают у Штатов вооружение и таким образом поддерживают американский ВПК, а американцы не лезут во внутриполитические дела Эр-Рияда.

«Но заявить о смене политики в области экспорта и перейти от слов к делу – не одно и то же. Я сомневаюсь, что американцы пойдут на такой шаг. Но даже если по политическим причинам это произойдет – оружие из США может поставляться в проблемные страны под видом британского», – допускает эксперт.

«У РФ есть ниши на местных рынках, но нарастить свое присутствие нам будет сложно по трем причинам. Во-первых, из-за высокой конкуренции с поставщиками из стран НАТО. Во-вторых, из-за сосредоточения в той же Аравии огромных запасов оружия совершенно другой инженерной школы. В-третьих, из-за неготовности Москвы выступать в роли полноценного модератора урегулирования местных конфликтов», – констатирует эксперт. На этом фоне рынок Филиппин для РФ выглядит совсем малозначимым, добавляет Денисенцев.

В среде американистов также усомнились в том, что оружейники позволят Белому дому наступить себе на горло.

«Администрация Байдена для обеспечения прав человека использует инструмент градации всех стран в зависимости от их уровня демократичности. Соответственно, если страна авторитарна, Вашингтон грозит ограничить с ней партнерство, торговлю или ввести санкции», – объяснил политолог Малек Дудаков.

«Тем самым Вашингтон планирует стимулировать «демократизацию» целого ряда стран. Но пока что все остается на уровне риторики. Индустрия оборонно-промышленного комплекса находится за пределами сентенций о демократии, – указывает политолог. – Американцы не прекратят экспорт вооружений в страны, которые не выделяются особой демократичностью – Саудовскую Аравию, Филиппины и другие».

Дудаков отмечает, что «для США это просто важный декларативный жест». «Во-первых, они будут мотивировать отдельные страны двигаться в сторону байденовского понимания демократии. А во-вторых, Белый дом будет использовать это как некую дубинку, висящую над странами с альтернативным пониманием демократии. И для Байдена это очень важно по внутриполитическим причинам», – резюмировал Дудаков.

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