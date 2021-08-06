Дмитрий Исхаков рассказал об их с Полиной Гагариной дочери Мии: “Вдруг мама не вернется”

43-летний Дмитрий Исхаков и 34-летняя Полина Гагарина уже больше года в разводе. Они совместно продолжают воспитывать общую дочь Мию, которой в конце апреля исполнилось четыре года. Также у певицы есть 13-летний сын Андрей от предыдущего брака. После развода дети остались жить с мамой, но отец Мии и отчим Андрея продолжает общаться с ними, хотя скучает по ним. О своих переживаниях и мыслях об отцовстве фотограф поделился со своими подписчиками в Instagram.

Когда я стал отчимом Андрею в 35 своих лет, я первый раз в жизни осознал и прочувствовал роль отца. Андрей потрясающий человек. С большим сердцем. С замечательным чувством юмора. Умный и талантливый. Общаться с ним и быть не только его отчимом, но и другом было легко и всегда в радость. Мы с ним много шутили и смеялись. Я никогда не подавлял его и старался подстегивать его фантазию и ум. Мы играли в воображаемые игры, которые придумывали на ходу. Играли и в обычные игры – в футбол и баскетбол. Ходили на спортплощадку, где я учил его подтягиваться. Была и PlayStation. Много разговаривали и рассуждали о том о сем. Я это делал, потому что мне это было в радость и легко. Надеюсь, все это ему пригодится.

Дмитрий Исхаков, Мия, Андрей и Полина Гагарина

Также Исхаков признался, что он – очень тревожный отец, и все это дало о себе знать после рождения их с Полиной дочери Мии:

Рождение дочери совершенно изменило мою жизнь. Буквально. Дело в том, что я и так довольно заботливый и внимательный человек. Рождение Мии возвело эти черты в степень. Оказалось, что я очень тревожный человек. Часто не спал ночами. Смотрел, как она дышит. Чуть что – очень нервничал. Каждые ночь и утро я нес вахту и не отходил от дочери. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места. По мере сил я стараюсь не давать эмоциям и страхам выходить через край.

Пока она была совсем малышкой, я буквально не отходил от нее, при этом старался проводить больше времени и с Андрюшей. Он тоже очень сильно любит Мию. Никогда не ревновал и всегда помогал и относился с пониманием.

Полина Гагарина и Мия Дмитрий Исхаков и Андрей

Он рассказал и о развитии дочери: по его словам, девочка стала рано говорить и иногда вдруг стала спрашивать, вернется ли мама.

Миюша быстро начала говорить. С самого раннего возраста я начал с ней разговаривать, читать сказки, включать аудиосказки. Возможно, это сказалось. Она заговорила рано и сразу очень грамотно, гораздо грамотнее меня. У нее действительно довольно богатая и яркая речь. Признаюсь, я не слишком много читал про воспитание и отцовство и руководствовался в основном личным опытом, наблюдениями и интуицией. Я вижу, как ей важно общаться. Она не одиночка.

Я думаю, дети не понимают слова “работа” или “по делам”. Они слышат так: есть что-то важнее, чем я, что-то, на что меня меняют. Когда я был маленький и мои молодые родители уходили в кино по вечерам, я всегда боялся, что они не вернутся или с ними что-то случится. Отсюда моя постоянная тревожность. И Мия тоже стала так говорить: “Пап, а вдруг мама не вернется?”. Я холодею. Объясняю, что, конечно, вернется. Мама тебя безумно любит. Бояться нормально, но сейчас нечего бояться. Понимаю, что чем дальше, тем сложнее контролировать все. Ошибки были, есть и будут.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, первое совместное интервью о своих отношениях они тогда же дали HELLO!. Спустя три года у пары родилась дочь, которую родители назвали Мией. Но в прошлом году пара распалась – супруги подали на развод. В апреле этого года экс-супруги были впервые замечены вместе после расставания: вместе с дочкой они провели день в зоопарке.