Мнение: Союз привитых

По Фейсбуку последние месяц-два буквально каждый день читаю в ленте “сообщения” от френдов такого рода: “Еду на прививку!” Или “Сегодня привился второй раз!” Или “Сегодня привилась Спутником Лайт!” Или и вовсе “А я сегодня ревакцинировался!” И под каждым интересным сообщением такого рода – сочувственные комментарии в духе “и я тоже!” “и я, и я!”

Поначалу все не мог понять – что это за повальные откровения интимно-медицинского характера? Какая-нибудь почтенная дама 45 лет, или мужик – офисный менеджер, вдруг почему-то считают нужным сообщить urbi et orbi, что ей/ему сделали укол. Ну и что, казалось бы? Зачем об этом всех оповещать?

Человек хочет таким образом дать понять, что он теперь не заразен и с ним можно общаться без маски? Но тут, во-первых, ФБ – общение и так без маски; а во-вторых – человек, делающий укол “от ковида”, наверно, верит всему, что говорят производители вакцин – а они говорят, что их уколы отнюдь не снимают с уколовшегося статус “источника заразы”.

Или это такой способ объявить всем – “Ура, я теперь не заболею ковидом!!” Но – опять-таки нет, и тут уже не только производители, но и статистика по миру уверенно говорит об обратном: вероятность “подхватить ковид” у “уколовшихся” примерно такая же, как и у обычных не привитых.

Словом, факт укола не вносит в жизнь уколовшегося буквально никаких изменений. Тогда зачем же об этом объявлять?

Ответ, очевидно, лежит не в медицинской, а в социально-психологической плоскости. Ведь ФБ (да и любые соцсети) – чрезвычайно стадная штука. Тут люди очень любят сбиваться в стаи и устраивать переклички на “свой-чужой”. И, стало быть, по виду бессмысленное объявление “я привился!” – это очередной маркер, который человек наносит себе на лоб, извещая “Я свой! Я ваш! Я не такой, как ОНИ!” Или даже “Сим подтверждаю, что я вступил в вашу стаю (стадо)!!”

Что же это за стадо? Да всё то же, в этом плане ничего не меняется: сторонники мира и прогресса, все люди доброй воли с хорошими лицами, против Трампа, потепления и зловредного углерода, за права ЛГБТ и передачу Крыма Украине с выплатой репараций. То, что при этом в самой Украине почти никто не вакцинируется – не беда; КТО НАДО там нашел прививочный пункт… или хотя бы написал, как и все – “я привился!”

Новый пароль, одним словом.

Хорошо, что я – не сторонник мира и прогресса. Надо, наверно, тоже каждый день писать тут – “А я не привился и не собираюсь”… Но лень.