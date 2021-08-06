Образы принцесс Диснея формируют у детей здоровые представления о своей роли в жизни



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В первом исследовании участвовали более 300 детей дошкольного возраста и их родители. Результаты показали, что мультфильмы Диснея о принцессах — Авроре, Белль, Ариэль, Мулан и т.д. — регулярно смотрят 96% девочек и 87% мальчиков. Более половины маленьких участниц (61%) играли с куклами принцесс минимум раз в неделю, среди мальчиков такие игрушки оказались у 4%.

В новом исследовании все участники достигли раннего подросткового возраста. И если в 5-6 лет культура диснеевских принцесс сформировала у многих из них небезопасные стереотипы, то новое исследование показало, что со временем их представления под влиянием этих персонажей изменились в лучшую сторону.

В частности, девочки, которые были больше вовлечены в эту культуры, чаще сообщали о своем намерении получить образование и сделать карьеру и считали это одинаково важным как для мужчин, так и для женщин.

Мальчики, которые смотрели мультфильмы Диснея про Золушку и Рапунцель, с меньшей вероятностью придерживались идей «токсичной маскулинности» — строгого разделения гендерных ролей, в которых доминирующая роль по умолчанию отводится мужчинам. Они также не стесняются выражать свои чувства и эмоции.

«Вместо того, чтобы подавлять свои чувства или думать, что им следует драться с кем-то, кто бросает им вызов, они могут выражать свои эмоции ненасильственными способами», — рассказала профессор Сара Койн.

Самым удивительным открытием для ученого было то, что у поклонников и поклонниц принцесс Диснея со временем сформировалось более здоровое отношение к своему телу и его несовершенствам по сравнению с ровесниками, которые выросли на других мультфильмах и кино. Автор исследования назвала эти результаты неожиданными, поскольку образы принцесс неоднократно подвергались критике за слишком идеальные формы, которые могут вызвать лишние комплексы у девочек.

«Культура принцесс дает женщинам ключевые сюжетные линии, в которых они выступают в роли главных героев. Они следуют за своими мечтами, помогают другим и становятся людьми, которым не отведена какая-то роль из-за их пола. Кроме того, эти персонажи показывают и мальчикам, и девочкам, что они могут быть самыми разными», — считает Сара Койн.