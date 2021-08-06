 

“Похоже, у тебя большой не только счет в банке” ,”Подтяни трусы, братан”. “Танцующий миллионер” Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой

06.08.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакки позирует перед камерой в красных плавках с низкой посадкой. В танце он совершал активные движения руками, стоя на одном месте, а в конце повернулся спиной к объективу и энергично повертел перед камерой ягодицами.

“Подтяни трусы, братан”, – отреагировали фолловеры.

“Похоже, у тебя большой не только счет в банке”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,3 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии Водяное. Снаряды попали в частные владения

19.02 / “Фу, господи” – Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны

28.06 / Опубликовано видео пожара в ангаре в Подольске

25.10 / СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

22.07 / Без туалетов и воды, но с коронавирусом — мигранты в пригороде Парижа живут в антисанитарных условиях

23.06 / Le Monde – спустя пять лет после референдума по брекситу всё ещё непонятно, зачем он был нужен

02.08 / Москва отказалась от масштабного празднования Дня города

17.03 / Рассекречено фото трехрядного Buick Envision GX

06.08 / Добровинский предложил Пашаеву «воду с ядом»

14.06 / KIA в мае увеличила продажи в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика