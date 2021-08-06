“Похоже, у тебя большой не только счет в банке” ,”Подтяни трусы, братан”. “Танцующий миллионер” Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой

Вакки позирует перед камерой в красных плавках с низкой посадкой. В танце он совершал активные движения руками, стоя на одном месте, а в конце повернулся спиной к объективу и энергично повертел перед камерой ягодицами.

“Подтяни трусы, братан”, – отреагировали фолловеры.

“Похоже, у тебя большой не только счет в банке”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,3 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

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