Во Львовской области трое людей оказались в реанимации из-за отравления грибами

“5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом “отравление грибами”, поступили три человека 1960, 1988 и 1996 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются”, – сообщили в департаменте.

Состояние пострадавших – средней степени тяжести.

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