 

Во Львовской области трое людей оказались в реанимации из-за отравления грибами

06.08.2021, 11:58, Новости дня
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“5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом “отравление грибами”, поступили три человека 1960, 1988 и 1996 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются”, – сообщили в департаменте.

Состояние пострадавших – средней степени тяжести.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4169167896454032

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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